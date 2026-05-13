X Factor, Annalisa fuori dalla giuria dopo i casting interni: Irama resta il favorito

Annalisa è stata esclusa dalla giuria di X Factor dopo le valutazioni interne di Sky. La produzione avrebbe scelto di affidare il posto lasciato libero da Achille Lauro a un volto maschile del panorama musicale italiano.

Dietro le quinte della nuova edizione di X Factor continuano le valutazioni sul nome che prenderà il posto di Achille Lauro nella giuria del talent di Sky. Tra gli artisti presi in considerazione nelle ultime settimane c’era anche Annalisa, protagonista delle classifiche italiane degli ultimi anni grazie a una lunga serie di successi radiofonici.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la cantante ligure sarebbe stata valutata dal gruppo di lavoro del programma come possibile nuova giudice. La sua presenza avrebbe portato una figura pop molto forte all’interno del cast, ma la scelta finale avrebbe seguito un’altra direzione.

La produzione avrebbe infatti deciso di puntare su un profilo maschile per completare il tavolo dei giudici. Nessun rifiuto da parte dell’artista, quindi, ma una strategia precisa adottata dagli autori durante la fase di definizione del cast.

Per la prossima stagione sono già stati confermati Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Alla conduzione tornerà invece Giorgia, pronta a guidare il programma per il terzo anno consecutivo.

L’uscita di scena di Achille Lauro era stata annunciata dallo stesso cantante attraverso i social, con un messaggio dedicato all’esperienza vissuta nel talent. L’artista romano ha deciso di concentrarsi sui concerti e sui prossimi impegni live negli stadi.

Con la casella rimasta libera, il casting per trovare il nuovo giudice è entrato nella fase decisiva. Tra i nomi più quotati ci sarebbe Irama, che avrebbe già sostenuto un provino considerato molto positivo. Restano però in corsa anche Tananai e Ghali, ancora al centro delle valutazioni della produzione.