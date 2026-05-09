Terni, donna colpita con un martello sul bus dal marito in fuga senza braccialetto elettronico

Donna aggredita a martellate dal marito su un autobus tra Terni e Stroncone, l’uomo avrebbe tolto il braccialetto elettronico poco prima dell’attacco. La vittima è ricoverata in condizioni critiche in rianimazione.

Una donna di 43 anni è stata aggredita con un martello dal marito mentre si trovava a bordo di un autobus di linea tra Terni e Stroncone. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato e la vittima, di origine straniera, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni, dove resta ricoverata in rianimazione in condizioni molto gravi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe rimosso il braccialetto elettronico poco prima dell’aggressione. Il dispositivo è stato recuperato dai militari nelle vicinanze del mezzo pubblico. L’aggressore, anch’egli straniero, è stato identificato ma al momento risulta irreperibile.

Le indagini puntano a chiarire gli spostamenti della coppia nelle ore precedenti all’attacco. Gli investigatori ritengono che la donna sia salita sull’autobus a una fermata precedente rispetto a quella in cui è stata colpita. Per questo motivo non viene esclusa l’ipotesi che il marito fosse già a bordo in attesa della moglie.

L’arma utilizzata per colpire la 43enne è stata sequestrata dai carabinieri. Si tratta di un martello portato dall’esterno e non di uno degli strumenti di sicurezza presenti sul bus. I colpi sarebbero stati diretti alla testa della donna.

L’uomo indossava il dispositivo elettronico perché già coinvolto in procedimenti legati al codice rosso. In passato aveva lavorato come operaio nel Nord Italia e, secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, era tornato a Terni circa un mese fa.