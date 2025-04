Trento - Mezzolombardo, 19enne accoltella il padre per difendere la madre: arrestato

Tragedia nella notte a Mezzolombardo, in provincia di Trento. Un uomo di 46 anni, di origine bosniaca, è stato ucciso a coltellate dal figlio di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Trento, il giovane sarebbe intervenuto per difendere la madre durante un’aggressione da parte del marito.

Il ragazzo, rimasto sul posto, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio. Le indagini sono in corso da parte del Nucleo investigativo del comando provinciale, sotto il coordinamento del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Trento, per chiarire la dinamica dei fatti e il contesto familiare dell'accaduto.

