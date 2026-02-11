Epstein, email sui contatti con Kimbal Musk e una relazione del 2012

Nuove email dei documenti Usa raccontano i contatti tra Jeffrey Epstein e Kimbal Musk: al centro una relazione con una donna presentata nella rete del finanziere e scambi di messaggi avvenuti tra il 2012 e il 2013.

Nuovi documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense aggiungono particolari sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Kimbal Musk, fratello di Elon e componente del consiglio di amministrazione di Tesla. Al centro ci sono alcune email che parlano di una relazione tra Musk e una donna collegata alla rete del finanziere.

Gli scambi risalgono al periodo tra il 2012 e il 2013. In quei messaggi si fa riferimento a una frequentazione durata circa sei mesi. In una mail dell’ottobre 2012, inviata dopo un pranzo nell’appartamento newyorkese di Epstein, Musk ringrazia lui e Boris Nikolic per averlo messo in contatto con la donna, scrivendo che entrambi avrebbero avuto un ruolo nell’incontro.

Dalle carte emerge che Epstein e Nikolic, medico croato indicato dal finanziere come erede di una quota residua del suo patrimonio, si sarebbero mossi per favorire l’avvicinamento. In un messaggio, Nikolic suggerisce a Epstein di “preparare la donna” prima dell’incontro con Musk.

Durante quella relazione, la donna — descritta da Musk come trentenne all’epoca — avrebbe inoltrato a Epstein messaggi personali ricevuti dall’imprenditore, chiedendo anche consigli. Nei documenti non compaiono elementi che indichino che Musk fosse a conoscenza di questi passaggi di informazioni.

In uno scambio, Nikolic avverte Musk di comportarsi bene con lei, aggiungendo che Epstein reagiva male quando qualcuno trattava male le sue amiche. Musk risponde dicendo di essere molto contento del tempo passato con la donna e di trovarla “fantastica”.

Contattato dal Guardian, Kimbal Musk ha negato che Epstein abbia presentato lui e la donna. In un post su X ha sostenuto di aver incontrato il finanziere una sola volta, nel suo ufficio a New York e in pieno giorno, e di non essere mai stato sulla sua isola. Ha aggiunto che molte email in archivio deriverebbero dall’iscrizione di Epstein a una newsletter inviata a migliaia di persone.

Le email rese pubbliche mostrano però una quantità di contatti più ampia rispetto a quanto noto in precedenza: il nome di Kimbal Musk compare oltre 140 volte nei file. I messaggi includono riferimenti a inviti a eventi, feste, gala e incontri sociali, oltre a pranzi organizzati nell’abitazione di Epstein a New York.