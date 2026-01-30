Epstein file, email di Elon Musk sull'isola privata nei Caraibi

Emergono nuove email nei documenti del Dipartimento di Giustizia: nel 2013 Elon Musk chiese a Jeffrey Epstein quando potesse visitare la sua isola privata nei Caraibi. Non è chiaro se il viaggio sia mai avvenuto.

Una mail datata 13 dicembre 2013 collega direttamentea. Il messaggio compare nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia e riguarda la possibilità di raggiungere una delle isole caraibiche di proprietà di Epstein.

Nel testo, Musk scrive che avrebbe trascorso le vacanze tra le Isole Vergini britanniche e Saint Barthélemy, chiedendo quale fosse il momento migliore per fare visita. Due giorni dopo, Epstein risponde indicando l’inizio del nuovo anno come periodo ideale e assicurando disponibilità ad accoglierlo.

Leggi anche Trump-Musk, scontro esplosivo: Sei impazzito. Il tuo nome nei file di Epstein

Il 25 dicembre arriva un altro messaggio. Epstein propone le date del 2 o 3 gennaio e si offre di andare a prenderlo. Musk replica spiegando di dover rientrare a Los Angeles la notte del 2, ma aggiunge che potrebbe rimandare la partenza di un giorno.

Dallo scambio non emerge se il viaggio verso Little St. James o un’altra isola sia mai avvenuto. Le email mostrano però un contatto diretto tra i due che in precedenza non era noto. In passato Musk aveva dichiarato di aver rifiutato inviti a visitare le proprietà caraibiche di Epstein.