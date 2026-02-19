Andrea fermato e rilasciato dopo 12 ore, resta l'indagine sui contatti con Epstein

Andrea è stato arrestato il 19 febbraio 2026 a Sandringham per sospetti legami con Epstein e presunte fughe di informazioni. Dopo 12 ore di interrogatorio, la polizia lo ha rilasciato ma resta sotto indagine.

L’ex principe Andrea è stato fermato giovedì mattina, 19 febbraio 2026, nella residenza di Sandringham dagli agenti della Thames Valley Police. Il provvedimento è legato a un’indagine che riguarda i suoi rapporti con Jeffrey Epstein e una possibile diffusione di informazioni riservate durante il periodo in cui svolgeva incarichi per il governo britannico.

Portato in custodia, Andrea è stato interrogato per diverse ore dagli investigatori. Gli accertamenti si concentrano sulle attività svolte quando ricopriva il ruolo di emissario commerciale, con particolare attenzione ai contatti intrattenuti con Epstein e alla natura delle informazioni condivise.

Dopo circa dodici ore, l’ex duca di York è stato rilasciato. La polizia ha chiarito che il procedimento prosegue e che Andrea rimane formalmente indagato a piede libero, senza restrizioni immediate.

Il rilascio entro questa finestra temporale rientra nelle procedure standard per casi simili, soprattutto quando non emergono precedenti penali o elementi che facciano temere rischi per la sicurezza pubblica.