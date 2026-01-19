Antonella Clerici festeggia le 1000 puntate di È sempre mezzogiorno con Carlo Conti

Le mille puntate di È sempre mezzogiorno diventano una festa in diretta: una telefonata a sorpresa di Carlo Conti riaccende l’amicizia con Antonella Clerici, tra confidenze, sorrisi e un dialogo lontano dai riflettori.

Mille puntate rappresentano una soglia rara nella televisione italiana. È sempre mezzogiorno ha raggiunto questo traguardo davanti a un pubblico fedele, che da anni segue il programma come un appuntamento quotidiano.

Per celebrare l’evento, in studio è arrivata una sorpresa inattesa: una telefonata in diretta di Carlo Conti, amico di lunga data e collega storico di Antonella Clerici, accolta con emozione e naturalezza.

Conti ha ricordato l’esordio del programma, spiegando di aver voluto esserci anche in questo momento simbolico, come aveva fatto all’inizio, con un augurio semplice ma sentito.

La risposta della conduttrice ha svelato un lato più personale del loro rapporto: i due, ha raccontato, parlano raramente di televisione e preferiscono confrontarsi sulla vita, sui ritmi che cambiano e sulla voglia di rallentare.

Conti, con tono affettuoso, ha fatto notare come i risultati ottenuti rendano difficile pensare a una pausa. Clerici ha replicato con ironia e leggerezza, lasciando aperta ogni possibilità, senza programmi rigidi.

Il breve scambio ha mostrato la sintonia tra due volti storici della Rai, legati da un’amicizia che va oltre lo schermo e che continua a emergere anche nei momenti più pubblici.