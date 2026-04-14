Antonella Clerici si sfoga in diretta a È sempre mezzogiorno dopo il collegamento con Vinitaly

Antonella Clerici interrompe il clima leggero di È sempre mezzogiorno per uno sfogo improvviso dovuto a un collegamento mal riuscito con Vinitaly. La conduttrice racconta in diretta cosa non ha funzionato.

Durante la puntata di martedì 14 aprile di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha deciso di parlare apertamente ai telespettatori dopo un momento imprevisto in trasmissione. Il collegamento in diretta con Vinitaly, evento dedicato al vino in corso a Verona, non è andato come previsto, creando disagio nello studio.

La conduttrice ha preso la parola senza filtri, spiegando subito il motivo del suo nervosismo. Ha raccontato di non essere soddisfatta del risultato, definendo il collegamento poco curato rispetto all’importanza della manifestazione. Il tono è stato diretto, senza tentativi di minimizzare l’accaduto.

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Clerici ha sottolineato come Vinitaly rappresenti una realtà centrale per il mondo enogastronomico italiano e per questo motivo avrebbe voluto un servizio all’altezza. Secondo lei, problemi legati all’organizzazione e ai tempi hanno compromesso il momento, trasformandolo in un’occasione mancata.

Dopo aver espresso il proprio disappunto, la conduttrice ha chiarito di voler mantenere sempre un rapporto sincero con il pubblico. Ha ribadito di preferire dire le cose come stanno, anche quando si tratta di criticare un passaggio della trasmissione.

Concluso lo sfogo, Antonella Clerici ha ripreso il controllo della puntata con il consueto sorriso, tornando a condurre il programma e ricordando quanto tenga a offrire un prodotto curato in ogni dettaglio.