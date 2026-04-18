Antonella Clerici esclusa da La prova del cuoco durante la gravidanza

Antonella Clerici racconta l’esclusione da La prova del cuoco dopo la gravidanza e denuncia una decisione che l’ha colpita nel pieno del successo. La conduttrice ricorda anche la fuga di notizie sulla sua maternità.

Antonella Clerici torna su uno dei momenti più difficili della sua carriera televisiva e parla apertamente dell’allontanamento da La prova del cuoco mentre era in attesa di sua figlia. Ospite del podcast Passa dal BSMT, la conduttrice ha definito quella scelta “vergognosa”, spiegando come le fosse stato inizialmente prospettato uno stop temporaneo prima del rientro in trasmissione.

Secondo il suo racconto, le cose andarono diversamente. Dopo anni alla guida del programma, durati oltre quindici stagioni, le venne comunicato che non sarebbe più tornata. “Mi dissero che non ero più prevista”, ha ricordato, descrivendo lo shock per una decisione arrivata proprio mentre lo show registrava ottimi risultati di pubblico.

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La rivincita arrivò qualche tempo dopo con la conduzione di Ti lascio una canzone, esperienza che segnò il suo ritorno sotto i riflettori. In quell’occasione, Clerici racconta di aver ricevuto un lungo applauso in studio, compreso quello di chi in precedenza aveva deciso di sostituirla.

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo del 2010, le venne chiesto quale programma volesse guidare. La sua risposta fu netta: tornare al timone della trasmissione che aveva contribuito a rendere popolare. Una richiesta accompagnata da una critica diretta per il trattamento ricevuto, definito un episodio che riguardava non solo lei, ma tutte le donne.

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha ricordato anche un altro episodio legato alla sua gravidanza. La notizia finì sui giornali prima che lei potesse comunicarla ai familiari. Dopo aver tentato di smentire, scoprì che i risultati delle sue analisi erano stati diffusi senza consenso, rendendo impossibile negare.

Quel momento fu particolarmente delicato, anche sul piano personale. “Non l’avevo ancora detto a mio padre”, ha raccontato, spiegando che fu proprio lui a scoprirlo leggendo il giornale. Un episodio che le ha lasciato amarezza, pur riconoscendo che l’esposizione mediatica comporta anche questo tipo di conseguenze.