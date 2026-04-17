Antonella Clerici racconta la gravidanza rubata e l'addio forzato a La prova del cuoco

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Antonella Clerici racconta di aver scoperto la gravidanza ma di aver perso il controllo della notizia perché qualcuno vendette le sue analisi ai giornali, mentre era ancora all’inizio e cercava di mantenerla riservata

Antonella Clerici racconta la gravidanza rubata e l'addio forzato a La prova del cuoco