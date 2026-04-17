Antonella Clerici racconta la gravidanza rubata e l'addio forzato a La prova del cuoco
Antonella Clerici racconta di aver scoperto la gravidanza ma di aver perso il controllo della notizia perché qualcuno vendette le sue analisi ai giornali, mentre era ancora all’inizio e cercava di mantenerla riservata
Antonella Clerici torna su uno dei momenti più delicati della sua vita privata e professionale, ripercorrendo la nascita della figlia Maelle e gli episodi che hanno segnato quel periodo. Durante una conversazione, la conduttrice ricorda come la gioia per la gravidanza sia stata accompagnata da una violazione della sua privacy.
Nel 2009 Clerici diventa madre dopo diversi tentativi. La gravidanza la porta ad allontanarsi temporaneamente dalla trasmissione che conduceva da anni, La prova del cuoco, convinta di poter tornare una volta terminato il congedo. Al suo posto arriva un’altra conduttrice, una decisione che la sorprende dopo un lungo percorso costruito con risultati importanti.
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Il ritorno arriva solo in seguito, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo del 2010. In quell’occasione, quando le viene chiesto cosa desiderasse per il futuro, sceglie di riavere il programma che aveva lasciato, senza avanzare altre richieste.
Accanto alla carriera, resta centrale il ricordo della maternità. Clerici racconta le difficoltà affrontate prima di riuscire ad avere una figlia e il valore che quell’esperienza ha assunto nella sua vita, anche dopo la fine della relazione con il padre della bambina.
Il momento più delicato arriva però quando la notizia della gravidanza finisce sui giornali senza il suo consenso. All’inizio della gestazione, mentre si trova in vacanza, scopre in edicola un titolo che annuncia la sua dolce attesa. Contattando la redazione, riceve una risposta che la lascia senza parole: qualcuno aveva fornito ai giornalisti le sue analisi del sangue.
La conduttrice non aveva ancora condiviso la notizia nemmeno con le persone più vicine e si ritrova costretta a parlarne prima del previsto. Nonostante l’amarezza, riconosce che la notorietà comporta anche episodi di questo tipo.
Tra i ricordi più intimi, Clerici racconta anche il momento in cui scopre di essere incinta, da sola in casa con il suo cane, il primo a “sapere” della gravidanza. Un dettaglio che restituisce la dimensione personale di un evento vissuto inizialmente con discrezione.
Infine, parlando del rapporto con il pubblico, spiega di non aver mai avuto problemi particolari con i fan, fatta eccezione per un episodio isolato legato a un comportamento ossessivo risalente agli inizi della sua carriera televisiva.