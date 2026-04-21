Antonella Clerici celebra 40 anni di carriera e parla di De Martino, Sanremo e vita privata

Home / Social News / Antonella Clerici celebra 40 anni di carriera e parla di De Martino, Sanremo e vita privata

Antonella Clerici festeggia 40 anni di carriera televisiva e racconta le scelte che hanno segnato il suo percorso, dal lavoro senza compromessi alla vita privata senza matrimonio. Difende libertà e autenticità.

Antonella Clerici celebra 40 anni di carriera e parla di De Martino, Sanremo e vita privata

Antonella Clerici ripercorre i suoi 40 anni di carriera con la consapevolezza di aver già dimostrato tutto. Alla base del suo percorso c’è una scelta precisa: lavorare per passione, non per inseguire la fama. In quattro decenni ha attraversato generi e programmi diversi, accettando rischi e cambiamenti, tra momenti di grande successo e altri più difficili. Nel suo racconto emerge anche il desiderio, a volte, di sentirsi più riconosciuta. Clerici sottolinea di aver mantenuto sempre autonomia professionale, senza legami con la politica e senza pressioni esterne, nonostante i numerosi cambi di governo. Il rapporto con la Rai resta solido, basato sulla fiducia costruita nel tempo. Guardando al presente, la conduttrice si esprime su Stefano De Martino e la possibilità di vederlo alla guida del Festival di Sanremo. Lo descrive come un artista completo, capace di unire conduzione, danza e canto, oltre a una forte presenza scenica. Nonostante la giovane età, è convinta che saprà affrontare una sfida così impegnativa e che il suo festival potrà ottenere ottimi risultati. Clerici non entra nel merito di eventuali co-conduttori, ma suggerisce un approccio diverso: per lei conta costruire un gruppo di lavoro affiatato, capace di creare un clima sereno e naturale sul palco. Una formula che ritiene vincente e che rispecchia anche il suo modo di lavorare. Sulla vecchia polemica legata a Ligabue e al Festival del 2010, minimizza ormai l’episodio, senza però rinnegare quanto detto in passato. Il tempo, racconta, ha ridimensionato tutto, lasciando spazio a un ricordo più leggero. Nel privato, Clerici esclude il matrimonio con Vittorio Garrone. Per lei la libertà resta fondamentale in una relazione: ognuno deve sentirsi indipendente, senza vincoli economici o obblighi formali. Il loro equilibrio si basa su spazi personali, rispetto reciproco e una forte complicità quotidiana. Parlando di immagine, racconta di aver trasformato i propri difetti in segni distintivi. I capelli ricci e biondi sono diventati un tratto riconoscibile, costruito nel tempo con consapevolezza. Critica invece i modelli irrealistici diffusi sui social, soprattutto tra i più giovani, dove la perfezione fisica viene spesso esasperata. Tra le sue icone resta Monica Bellucci, apprezzata per una bellezza naturale e non forzata, lontana dagli stereotipi. Clerici difende l’idea di una sensualità autentica, che non nasce da imposizioni esterne ma dall’accettazione di sé. Infine, si esprime sul ruolo delle donne in politica, che giudica positivamente. Le considera spesso più difficili da corrompere e più empatiche grazie anche all’esperienza familiare. Critica invece il sistema delle quote rosa, che percepisce come una soluzione parziale e poco incisiva. Nel suo modo diretto di affrontare la vita, Clerici ribadisce di essere una persona disponibile ma non ingenua: se qualcosa non va, preferisce dirlo subito, senza rimandare o alimentare tensioni nel tempo.

Notizie correlate

Raf a Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantante di Ora e per sempre Raf torna a Sanremo 2026 con Ora e per sempre, brano nato da una promessa di matrimonio.

Alessandra Mastronardi festeggia 40 anni tra carriera e vita privata Alessandra Mastronardi compie 40 anni e ripercorre la sua carriera tra successi televisivi e scelte personali, nate dalla passione precoce per la recitazione e da una determinazione coltivata fin da bambina a Roma.