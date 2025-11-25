Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone

Il team dietro Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone è estremamente entusiasta di svelare i dettagli della Stagione 01, definita come la più ricca di contenuti mai vista prima. A partire da giovedì 4 dicembre, i giocatori potranno immergersi in un'enorme quantità di novità, tra cui mappe e modalità inedite, con un focus sull'espansione del celebre universo di gioco. A questo link il trailer della Stagione 1.

Black Ops 7 Endgame: nuove sfide in Avalon

La modalità "Endgame", già accessibile a tutti i giocatori di Black Ops 7 dal 21 novembre, riceverà un notevole aggiornamento con:

Endgame è aperto : La modalità Endgame e la vasta mappa di Avalon sono ora istantaneamente accessibili a tutti i giocatori di Black Ops 7 a partire dal 21 novembre!

: La modalità Endgame e la vasta mappa di Avalon sono ora istantaneamente accessibili a tutti i giocatori di Black Ops 7 a partire dal 21 novembre! Nuovi eventi mondiali : Affrontate molteplici nuovi Eventi Mondiali di Endgame attraverso Avalon. Misuratevi con un robot gigante ispirato agli Zombi, combattete allucinazioni vicino a un focolaio di neurotossine e, a metà stagione, ingaggiate un combattimento con un VTOL avanzato manifestato dalla paura.

: Affrontate molteplici nuovi Eventi Mondiali di Endgame attraverso Avalon. Misuratevi con un robot gigante ispirato agli Zombi, combattete allucinazioni vicino a un focolaio di neurotossine e, a metà stagione, ingaggiate un combattimento con un VTOL avanzato manifestato dalla paura. Nuove abilità : Potenziatevi con otto nuove Abilità Esotiche ottenute completando gli Eventi Mondiali; scegliete di colpire con un pugno corpo a corpo letale, di rianimarvi o di infliggere danni critici devastanti in vari modi! Poi, a metà stagione, ottenete l'accesso alla nuovissima Phantom Skill Track.

: Potenziatevi con otto nuove Abilità Esotiche ottenute completando gli Eventi Mondiali; scegliete di colpire con un pugno corpo a corpo letale, di rianimarvi o di infliggere danni critici devastanti in vari modi! Poi, a metà stagione, ottenete l'accesso alla nuovissima Phantom Skill Track. CODMAS in Endgame: Avalon si veste a festa con l'arrivo di CODMAS in Endgame, introducendo palle di neve e pacchi regalo.

Multigiocatore di Black Ops 7: mappe e modalità per ogni gusto

La Stagione 01 arricchirà il multigiocatore con:

6+ Mappe : Al lancio, schieratevi nelle nuovissime mappe Fate, Utopia e Odysseus, oltre a una rimasterizzazione di Standoff, seguite dalla variante di mappa Sleighjacked in arrivo poco prima di CODMAS.

: Al lancio, schieratevi nelle nuovissime mappe Fate, Utopia e Odysseus, oltre a una rimasterizzazione di Standoff, seguite dalla variante di mappa Sleighjacked in arrivo poco prima di CODMAS. 6+ Modalità : Giocate alle modalità Party preferite dai fan, tra cui Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber e Gun Game.

: Giocate alle modalità Party preferite dai fan, tra cui Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber e Gun Game. Contenuti Aggiuntivi: Pilotate il nuovo Scorestreak Deadeye Drone, un drone aereo equipaggiato con un fucile di precisione e due nuove abilità Overclock per personalizzarne ulteriormente il carico utile.

Zombi di Black Ops 7: oltre il velo del Dark Aether

Per gli appassionati degli Zombi, è in arrivo:

Nuova Mappa Zombi a Round : Cercate un altro Shadowsmith in un misterioso osservatorio ad Astra Malorum, la prossima mappa narrativa Zombi che esplora una presenza malvagia che infesta il Dark Aether. Affrontate il nuovo robot Élite O.S.C.A.R. e brandite la nuova Wonder Weapon LGM-1. Sfruttate nuove trappole a vostro vantaggio e guadagnate nuove ricompense missione al completamento.

: Cercate un altro Shadowsmith in un misterioso osservatorio ad Astra Malorum, la prossima mappa narrativa Zombi che esplora una presenza malvagia che infesta il Dark Aether. Affrontate il nuovo robot Élite O.S.C.A.R. e brandite la nuova Wonder Weapon LGM-1. Sfruttate nuove trappole a vostro vantaggio e guadagnate nuove ricompense missione al completamento. Nuovi Contenuti di Gameplay : Respingete l'orda nella mappa di sopravvivenza Exit 115, ottenete un'esperienza di missione principale guidata nella modalità Directed per Ashes of the Damned e aumentate la difficoltà con la modalità Cursed in Astra Malorum.

: Respingete l'orda nella mappa di sopravvivenza Exit 115, ottenete un'esperienza di missione principale guidata nella modalità Directed per Ashes of the Damned e aumentate la difficoltà con la modalità Cursed in Astra Malorum. Perk di Ritorno, Contenuti Aggiuntivi per i Loadout e Augment : Bevete Mule Kick per trasportare una terza arma primaria, con benefici aggiuntivi ottenuti dalla ricerca dei suoi Augment Maggiori e Minori.

: Bevete Mule Kick per trasportare una terza arma primaria, con benefici aggiuntivi ottenuti dalla ricerca dei suoi Augment Maggiori e Minori. Nuove GobbleGums, Equipaggiamento e Supporto : Ravvivate le vostre partite con due nuove GobbleGums affiancate da una serie di equipaggiamenti e supporti di ritorno da Black Ops 6, pronti per la costruzione al Tavolo da Lavoro a metà stagione.

: Ravvivate le vostre partite con due nuove GobbleGums affiancate da una serie di equipaggiamenti e supporti di ritorno da Black Ops 6, pronti per la costruzione al Tavolo da Lavoro a metà stagione. Evento Classifica: Competete in una classifica per 30 giocatori sulla nuova mappa a round della Stagione 01, Astra Malorum, per vincere mimetiche e ricompense GobbleGum, e altro ancora

Call of Duty: Warzone - un nuovo scenario e aggiornamenti essenziali

Warzone vedrà l'integrazione con Black Ops 7 portare:

Nuove Funzionalità di Gameplay : Scoprite i dettagli sulle modifiche in arrivo per movimento, Loadout, Perk, Equipaggiamento e altro ancora con l'integrazione della Stagione 01 con Black Ops 7.

: Scoprite i dettagli sulle modifiche in arrivo per movimento, Loadout, Perk, Equipaggiamento e altro ancora con l'integrazione della Stagione 01 con Black Ops 7. Nuova Mappa Resurgence : Haven’s Hollow: Schieratevi ad Haven’s Hollow, una nuovissima mappa Resurgence nascosta tra i Monti Appalachi e ricca di fascino americano vecchio stile.

: Haven’s Hollow: Schieratevi ad Haven’s Hollow, una nuovissima mappa Resurgence nascosta tra i Monti Appalachi e ricca di fascino americano vecchio stile. Nuovi POI di Verdansk : Esplorate la nuova Stazione Segnale, con un elemento interattivo che premia le squadre meritevoli con una visuale sui loro nemici. Saccheggiate la Fabbrica rimasterizzata, che fa il suo ritorno dalla sua prima apparizione in Verdansk ’84.

: Esplorate la nuova Stazione Segnale, con un elemento interattivo che premia le squadre meritevoli con una visuale sui loro nemici. Saccheggiate la Fabbrica rimasterizzata, che fa il suo ritorno dalla sua prima apparizione in Verdansk ’84. Modalità: In Battle Royale e Resurgence, date un'occhiata alle modalità in arrivo nella Stagione 01, incluso uno speciale LTM CODMAS da non perdere.

Contenuti estesi per tutte le modalità

La Stagione 01 introdurrà:

Dettagli Armi : Affrontate i vostri nemici con un arsenale di nuove armi in arrivo durante la stagione, tra cui il Kogot-7 SMG, il Fucile d'Assalto Maddox RFB, il Sokol 545 LMG, la Balestra NX Ravager, il Pugnale Balistico, lo Sturmwolf 45 SMG e il Fucile di Precisione Hawker HX.

: Affrontate i vostri nemici con un arsenale di nuove armi in arrivo durante la stagione, tra cui il Kogot-7 SMG, il Fucile d'Assalto Maddox RFB, il Sokol 545 LMG, la Balestra NX Ravager, il Pugnale Balistico, lo Sturmwolf 45 SMG e il Fucile di Precisione Hawker HX. Nuovi Eventi e Ricompense : Partecipate a nuovi eventi e guadagnate ricompense, incluso un evento comunitario che sfida tutti a collaborare per completare missioni di comunità.

: Partecipate a nuovi eventi e guadagnate ricompense, incluso un evento comunitario che sfida tutti a collaborare per completare missioni di comunità. Battle Pass e BlackCell : La Stagione 01 introduce un nuovissimo Battle Pass, presentando nuovi progetti arma, skin operatore, biglietti da visita, mosse finali, emote e altro ancora attraverso un mix di livelli gratuiti e premium. Ottenete BlackCell per ricompense aggiuntive, incluso l'Operatore e la Skin esclusivi "Scorn".

presentando nuovi progetti arma, skin operatore, biglietti da visita, mosse finali, emote e altro ancora attraverso un mix di livelli gratuiti e premium. Ottenete BlackCell per ricompense aggiuntive, incluso l'Operatore e la Skin esclusivi "Scorn". Operatori della Stagione 01 : Schieratevi come Dorne tramite il Battle Pass e Scorn (BlackCell), equipaggiati e pronti a dominare qualsiasi modalità di gioco.

: Schieratevi come Dorne tramite il Battle Pass e Scorn (BlackCell), equipaggiati e pronti a dominare qualsiasi modalità di gioco. Sfide Settimanali: Completate le Sfide Settimanali durante la stagione per sbloccare nuovi elementi per i Loadout, ricompense Camo ed XP.

Nuove Offerte del Negozio: Rappresentate il vostro supporto per la Call of Duty League con il nuovo CDL Launch Pack, affiancato da altri nuovi contenuti del negozio come i bundle Aerial Dominance e Dead Ranger, e altro ancora.