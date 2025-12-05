Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone disponibile

Il team di Call of Duty ha lanciato ieri la Stagione 01 Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, la più grande di sempre. Giocatori e giocatrici troveranno un'ondata massiccia di nuove mappe, modalità, operatori ed eventi da sperimentare. Qui

Black Ops 7 Endgame: Avalon in festa e nuove abilità

La modalità "Endgame" (accessibile dal 21 novembre) si arricchisce con nuovi Eventi Mondiali, abilità esotiche da sbloccare e l'atmosfera festiva di CODMAS in Avalon, con palle di neve e pacchi regalo.

Multigiocatore di Black Ops 7: un'esplosione di novità

Immergetevi subito in più di 6 nuove mappe, tra cui le inedite Fate, Utopia, Odysseus e la rimasterizzata Standoff, con Sleighjacked e Winter Raid in arrivo. Godetevi più di 6 modalità classiche come Prop Hunt e One in the Chamber, e la nuova Gunfight. Pilotate lo Scorestreak Deadeye Drone e personalizzate il vostro loadout con nuove opzioni.

Zombi di Black Ops 7: nel cuore del Dark Aether

Affrontate l'orrore nella nuova mappa Zombi a round Astra Malorum, scoprite la Wonder Weapon LGM-1 e il robot Élite O.S.C.A.R. Torna il Perk Mule Kick e arrivano nuove GobbleGums. Prendete parte all'Evento Classifica per ricompense esclusive.

Call of Duty: Warzone - Il campo di battaglia si trasforma

L'integrazione con Black Ops 7 porta cambiamenti cruciali al movimento (sprint tattico, slide cancel, jump peeking), un nuovo sistema di Loadout e Perk personalizzabili, e un equipaggiamento arricchito. Esplorate la nuovissima mappa Resurgence Haven’s Hollow e riscopri la Fabbrica rimasterizzata a Verdansk, oltre a una nuova Stazione Segnale interattiva.

Contenuti per tutti: Armi, Battle Pass e Anti-Cheat

Domina con un arsenale di nuove armi (Kogot-7 SMG, Maddox RFB e altre in arrivo). Il Battle Pass della Stagione 01 e BlackCell offrono skin operatore esclusive (Scorn e Shadow Broker), progetti arma e molto altro. Completate le Sfide Settimanali e scoprite le nuove offerte del negozio. Il team R.I.C.O.C.H.E.T Anti-Cheat ha potenziato le sue difese, con notifiche ai giocatori sulle azioni intraprese contro i cheater e ulteriori misure in arrivo per il gioco classificato.

La Stagione 01 è già qui, preparatevi a un'esperienza di gioco senza precedenti.