La Stagione 01 Furiosa di Black Ops 7 e Warzone disponibile

In arrivo un crossover con Fallout, nuove mappe Multiplayer, nuove modalità di gioco, due armi inedite e tantissimi altri contenuti per Multiplayer, Zombi, Endgame e Warzone.

L'attesa per l'aggiornamento di metà stagione è finita. La Stagione 01 Furiosa è ora disponibile per Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone e porta con sé un'ondata di contenuti pronti a rinnovare l'esperienza di gioco. Il cuore di questo aggiornamento è un'epica collaborazione, a lungo attesa dai fan: per la prima volta, l'inconfondibile universo post-apocalittico di Fallout si fonde con il mondo di Black Ops. Questa fusione non è solo un evento a tempo, ma un'integrazione profonda che arricchisce ogni modalità di gioco. I giocatori potranno esplorare nuove dinamiche di gameplay e affrontare sfide a tema, scoprendo come l'estetica e gli elementi di Fallout trasformano il campo di battaglia, dal Multiplayer a Zombi, fino a Warzone.

Preparati a un'esperienza post-apocalittica con il crossover con Fallout. Questo evento introduce contenuti a tema Wasteland in tutte le modalità di gioco, tra cui:

Modalità a tempo limitato: "Caccia al Deathclaw" in Endgame, "I Ghoul" e "S.P.E.C.I.A.L. Mayhem" in Multiplayer, "Progetto RADS" in Zombi e "Power Armor Royale" in Warzone.

"Caccia al Deathclaw" in Endgame, "I Ghoul" e "S.P.E.C.I.A.L. Mayhem" in Multiplayer, "Progetto RADS" in Zombi e "Power Armor Royale" in Warzone. Ricompense a tema: Ottieni ricompense esclusive attraverso l'evento Scambio Quantico, esplora la variante della mappa "Vault Town" e metti le mani sul Tracer Pack: Bundle Fallout.

Multiplayer

Nuove Mappe: Yakei: Una nuova mappa 6v6 e 2v2 ambientata sui tetti illuminati al neon del Giappone. Meltdown e Fringe: Due mappe classiche molto amate dai fan fanno il loro grande ritorno.

Nuove Modalità: Takeover: Una modalità ibrida che combina elementi di Postazione e Dominio, in cui le squadre lottano per il controllo di territori in continuo movimento. I Ghoul: Una terrificante variante della modalità Infetto a tema Fallout. S.P.E.C.I.A.L. Mayhem: Un moshpit 6v6 con mappe irradiate e potenziamenti ispirati a Fallout.



Warzone

Nuovi Eventi a Tempo: High Octane: Una modalità battle royale frenetica per i giocatori più adrenalinici. Power Armor Royale: Una battle royale a tema Fallout con la possibilità di utilizzare le iconiche armature atomiche.



Zombi

Il Cosmodromo di Zarya da "Ashes of the Damned" diventa una mappa Sopravvivenza.

La nuova mappa Astra Malorum riceve una modalità Regista per aiutare nel completamento della quest principale.

"Progetto RADS" introduce danni da radiazioni e i temibili nemici Deathclaw.

Nuove Armi

Hawker HX: Un nuovo fucile di precisione letale dalla lunga distanza.

Un nuovo fucile di precisione letale dalla lunga distanza. Sturmwolf 45: Una nuova mitraglietta versatile e potente.

Sono inoltre stati reintrodotti numerosi equipaggiamenti da Black Ops 6, tra cui la Carica Shock, la granata a impatto, la granata termica, la Schierata Tattica e diverse serie di punti. In Endgame, i nuovi Eventi Mondiali "Wraith Wing" e "Caccia al Deathclaw", insieme alla nuova "Traccia Abilità Fantasma", offriranno nuove sfide e ricompense.