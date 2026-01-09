La Stagione 01 Furiosa di Black Ops 7 e Warzone disponibile
In arrivo un crossover con Fallout, nuove mappe Multiplayer, nuove modalità di gioco, due armi inedite e tantissimi altri contenuti per Multiplayer, Zombi, Endgame e Warzone.
L'attesa per l'aggiornamento di metà stagione è finita. La Stagione 01 Furiosa è ora disponibile per Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone e porta con sé un'ondata di contenuti pronti a rinnovare l'esperienza di gioco. Il cuore di questo aggiornamento è un'epica collaborazione, a lungo attesa dai fan: per la prima volta, l'inconfondibile universo post-apocalittico di Fallout si fonde con il mondo di Black Ops. Questa fusione non è solo un evento a tempo, ma un'integrazione profonda che arricchisce ogni modalità di gioco. I giocatori potranno esplorare nuove dinamiche di gameplay e affrontare sfide a tema, scoprendo come l'estetica e gli elementi di Fallout trasformano il campo di battaglia, dal Multiplayer a Zombi, fino a Warzone.
Preparati a un'esperienza post-apocalittica con il crossover con Fallout. Questo evento introduce contenuti a tema Wasteland in tutte le modalità di gioco, tra cui:
- Modalità a tempo limitato: "Caccia al Deathclaw" in Endgame, "I Ghoul" e "S.P.E.C.I.A.L. Mayhem" in Multiplayer, "Progetto RADS" in Zombi e "Power Armor Royale" in Warzone.
- Ricompense a tema: Ottieni ricompense esclusive attraverso l'evento Scambio Quantico, esplora la variante della mappa "Vault Town" e metti le mani sul Tracer Pack: Bundle Fallout.
Multiplayer
- Nuove Mappe:
- Yakei: Una nuova mappa 6v6 e 2v2 ambientata sui tetti illuminati al neon del Giappone.
- Meltdown e Fringe: Due mappe classiche molto amate dai fan fanno il loro grande ritorno.
- Nuove Modalità:
- Takeover: Una modalità ibrida che combina elementi di Postazione e Dominio, in cui le squadre lottano per il controllo di territori in continuo movimento.
- I Ghoul: Una terrificante variante della modalità Infetto a tema Fallout.
- S.P.E.C.I.A.L. Mayhem: Un moshpit 6v6 con mappe irradiate e potenziamenti ispirati a Fallout.
Warzone
- Nuovi Eventi a Tempo:
- High Octane: Una modalità battle royale frenetica per i giocatori più adrenalinici.
- Power Armor Royale: Una battle royale a tema Fallout con la possibilità di utilizzare le iconiche armature atomiche.
Zombi
- Il Cosmodromo di Zarya da "Ashes of the Damned" diventa una mappa Sopravvivenza.
- La nuova mappa Astra Malorum riceve una modalità Regista per aiutare nel completamento della quest principale.
- "Progetto RADS" introduce danni da radiazioni e i temibili nemici Deathclaw.
Nuove Armi
- Hawker HX: Un nuovo fucile di precisione letale dalla lunga distanza.
- Sturmwolf 45: Una nuova mitraglietta versatile e potente.
Sono inoltre stati reintrodotti numerosi equipaggiamenti da Black Ops 6, tra cui la Carica Shock, la granata a impatto, la granata termica, la Schierata Tattica e diverse serie di punti. In Endgame, i nuovi Eventi Mondiali "Wraith Wing" e "Caccia al Deathclaw", insieme alla nuova "Traccia Abilità Fantasma", offriranno nuove sfide e ricompense.