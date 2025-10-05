Errani e Paolini trionfano a Pechino: nuovo titolo WTA 1000 per la coppia d'oro azzurra

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere la storia del tennis italiano. Le due azzurre hanno conquistato il titolo del WTA 1000 di Pechino, imponendosi in finale sull’ungherese Fanny Stollar e sulla giapponese Miyu Kato con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2.

Dopo un primo set combattuto e perso al tie-break, la coppia italiana ha reagito con determinazione, dominando i successivi parziali e chiudendo il match con grande autorità. La vittoria in Cina conferma la straordinaria sintonia tra Errani e Paolini, protagoniste di una stagione esaltante.

Già numero uno nella Race del doppio femminile e qualificate con largo anticipo alle WTA Finals di Riad, le due azzurre consolidano il loro status di coppia più vincente e continua del circuito. Il successo di Pechino si aggiunge a una lunga serie di risultati che consacrano il duo italiano come una delle realtà più solide e spettacolari del tennis mondiale.