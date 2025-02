Errani e Paolini conquistano il titolo di doppio al WTA 1000 di Doha

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato nel torneo di doppio del "Qatar TotalEnergies Open 2025" a Doha, primo WTA 1000 della stagione. In finale, hanno superato la coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10) in un'ora e 51 minuti di gioco.

La partita è stata intensa e combattuta. Nel primo set, le azzurre hanno ottenuto un break decisivo, chiudendo 7-5. Nel secondo set, dopo un equilibrio persistente, si è arrivati al tie-break, dove Errani e Paolini hanno salvato tre match point prima di imporsi 12-10, assicurandosi così il titolo.

Questo successo è il sesto titolo in doppio per la coppia Errani-Paolini, che aveva già conquistato l'oro olimpico a Parigi nel 2024. Durante il torneo di Doha, le italiane hanno mostrato grande determinazione, in particolare in semifinale, dove hanno rimontato contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, salvando tre match point e vincendo con il punteggio di 4-6, 7-6(2), 11-9.

Con questa vittoria, Errani e Paolini consolidano la loro posizione tra le migliori coppie del circuito WTA, iniziando la stagione 2025 nel migliore dei modi.

