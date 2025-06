Anna Carlucci a La volta buona: l'infanzia con Milly e Gabriella tra spettacoli casalinghi e sogni televisivi

Anna Carlucci, ospite di La volta buona, ci porta indietro nel tempo, svelando i ricordi di un'infanzia fatta di spettacoli casalinghi e grandi sogni televisivi insieme alle sorelle Milly e Gabriella. Una storia di passione condivisa e di radici lontane dal mondo dello spettacolo, che ha plasmato il loro cammino. E ora, ci immergiamo nei retroscena di un percorso tra sogni e realtà.

Anna Carlucci è stata ospite oggi, martedì 10 giugno, nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, dove ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua infanzia accanto alle sorelle Milly e Gabriella, con le quali condivide da sempre una forte passione per il mondo dello spettacolo.

Le tre sorelle, pur nate da una famiglia lontana dal mondo della televisione – il padre era generale dell’esercito e la madre insegnante – hanno coltivato fin da bambine l'amore per l’intrattenimento. "C'erano dei momenti topici nella nostra famiglia, il Natale era uno di questi", ha ricordato con emozione Anna Carlucci.

L’autrice e regista ha raccontato che da piccole organizzavano veri e propri spettacoli teatrali in casa, destinati ai genitori. "Ovviamente si pagava il biglietto. Mamma e papà pagavano per vederci esibire", ha detto sorridendo. Era il loro modo per racimolare qualche soldo, in un’epoca in cui la paghetta non esisteva.

Oggi Anna è impegnata nella conduzione del podcast “Quello che i libri non dicono”, un progetto nato quasi per sfida: "Il mio lavoro è una scommessa riuscita di mio padre", ha raccontato in studio. Da ragazza, infatti, il padre cercava di stimolarla alla lettura, ma lei non era interessata. "Il podcast ha proprio l'obiettivo di avvicinare alla lettura chi non legge, magari perché non ha tempo", ha spiegato.

Con uno sguardo affettuoso verso il passato e una forte determinazione nel presente, Anna Carlucci ha dipinto un ritratto intimo della sua famiglia e del percorso condiviso con Milly e Gabriella, sottolineando come la passione comune per la televisione sia nata molto prima delle luci dei riflettori.