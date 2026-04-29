Guillermo Mariotto e le punture dimagranti, il racconto a La volta buona

Guillermo Mariotto ha raccontato a La volta buona di aver provato le punture dimagranti su consiglio di clienti facoltose. L’esperimento è finito davanti a un piatto di ravioli.

Guillermo Mariotto ha parlato a La volta buona della sua esperienza con le punture per dimagrire, un tema tornato in studio durante una discussione sulle diete estive e sulla cosiddetta prova costume.

Lo stilista e giudice di Ballando con le stelle ha spiegato di averle provate circa otto anni fa, dopo il suggerimento di alcune clienti molto facoltose, tra cui principesse arabe. Secondo il suo racconto, gli avevano presentato quel metodo come una sorta di “dieta del secolo”, acquistabile in farmacia.

Mariotto ha ricordato anche i primi effetti avvertiti dopo l’inizio del trattamento. Nella prima settimana, ha detto, aveva avuto un po’ di nausea, un fastidio poi superato. La scelta di interrompere tutto, però, è arrivata in modo molto più semplice: davanti a un piatto di ravioli.

Nel racconto televisivo, lo stilista ha aggiunto un passaggio legato alle donne che, a suo dire, ricorrevano a quelle punture e dimagrivano molto rapidamente. Ha descritto situazioni personali complicate, con matrimoni finiti e nuove relazioni nate dopo quei cambiamenti fisici.

Durante la trasmissione è stato chiarito che le punture dimagranti non sono pensate per chi vuole perdere pochi chili in poco tempo. Si tratta di farmaci prescritti in presenza di obesità e da usare solo con controllo medico.

Questi trattamenti agiscono sull’appetito e sullo svuotamento gastrico, ma possono provocare effetti collaterali anche seri. Per questo non vengono considerati una scorciatoia estetica né una soluzione da adottare senza valutazione specialistica.