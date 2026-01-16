Nathalie Guetta e il mini-lifting, confessione senza filtri a La volta buona

Nathalie Guetta racconta in TV il suo mini-lifting senza imbarazzi: parole dirette, ironia e un messaggio chiaro sulla libertà di scegliere per il proprio corpo, lontano da giudizi e ipocrisie.

Ospite a La volta buona, Nathalie Guetta ha scelto di parlare apertamente del rapporto con il proprio aspetto. L’attrice francese non ha cercato scorciatoie nelle parole e ha raccontato di essersi sottoposta a un mini-lifting, spiegando la decisione con naturalezza e autoironia.

“Ho 67 anni”, ha ricordato con orgoglio, sottolineando quanto tenga alla cura personale. Tra ginnastica facciale e attenzione quotidiana al viso, Guetta ha ammesso di non aver resistito al ritocco estetico, precisando però di viverlo come una scelta personale e non come un obbligo imposto dagli altri.

Leggi anche Barbara Chiappini, superata la crisi con il marito: le novità raccontate a La volta buona

Il racconto è stato accompagnato da una battuta che ha alleggerito il momento: l’attrice ha invitato a non trasformare l’argomento in un dibattito infinito, ribadendo però con chiarezza di non avere nulla da nascondere sulla propria esperienza.

Il messaggio finale è arrivato diretto, rivolto a chi valuta interventi simili: secondo Guetta, la decisione deve nascere solo dal proprio desiderio, senza farsi condizionare dalle critiche. Un invito a rivendicare la libertà di scegliere, anche quando si parla di ritocchi estetici.