Elettra Lamborghini protagonista in Rai, Milly Carlucci la vuole anche a Ballando con le stelle

Elettra Lamborghini conquista la Rai nel 2026 grazie agli ascolti di Canzonissima e all’intesa con Milly Carlucci. Dopo Sanremo, la cantante si impone come volto televisivo capace di attirare pubblico giovane e generalista.

Elettra Lamborghini sta vivendo una stagione televisiva intensa e ricca di risultati. Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, la cantante è diventata uno dei volti centrali di Canzonissima, il programma musicale di Rai1 che sta registrando numeri importanti anche grazie alla sua presenza.

Il pubblico la segue per il suo stile diretto e senza filtri, una cifra che la rende riconoscibile e trasversale. Proprio questa caratteristica ha convinto Milly Carlucci a puntare su di lei, individuandola come elemento capace di tenere insieme spettatori di età diverse e rilanciare l’interesse attorno allo show.

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Dietro le quinte, però, emergono anche voci meno accomodanti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo, la cantante avrebbe un carattere deciso e talvolta difficile da gestire, con atteggiamenti ritenuti esigenti. Un aspetto che non sembra frenare la conduttrice, determinata a valorizzarne il potenziale televisivo.

Il rapporto tra Milly Carlucci ed Elettra Lamborghini potrebbe presto andare oltre Canzonissima. Si parla infatti di un possibile coinvolgimento nella prossima edizione di Ballando con le stelle, dove la cantante sarebbe tra i nomi più forti per il cast dei concorrenti.

L’ipotesi si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento del programma, che potrebbe includere anche cambiamenti nella giuria. Tra le possibilità circolate, quella dell’ingresso di Giuseppe Cruciani, scelta che contribuirebbe a ridefinire gli equilibri del format.