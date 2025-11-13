Ballando con le stelle, scintille tra Nancy Brilli e Milly Carlucci dopo le critiche della giuria

Dopo la puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 8 novembre, Nancy Brilli ha commentato il vivace confronto con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che l’hanno definita “antipatica”. Un’etichetta che l’attrice ha respinto con ironia, soffermandosi soprattutto sul ruolo della Lucarelli nel talent di Rai 1.

Brilli ha spiegato di trovare la giurata persino simpatica, nonostante i giudizi taglienti: «Una che sceglie nella vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato qualcosa non torna».

A quel punto Milly Carlucci è intervenuta invitandola a non farsi intimorire e a reagire con maggiore prontezza alle provocazioni. Un consiglio che Nancy Brilli ha interpretato come un invito a stuzzicare un po’ di polemica sul palco.

Con il suo consueto spirito, l’attrice ha risposto rivolgendosi alla conduttrice: «Milly, io ti amo, perché tu sei la fatina buona, ma vuoi il sangue». Una battuta che ha strappato sorrisi e ha aggiunto un pizzico di brio al dietro le quinte di Ballando con le stelle.