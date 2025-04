MotoGp Qatar 2025: orari e diretta tv del weekend da venerdì 11 a domenica 13 aprile

La MotoGp torna in pista per il quarto appuntamento del Mondiale 2025, in programma in Qatar dall'11 al 13 aprile, dopo le tappe in Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Pecco Bagnaia, reduce dal successo ad Austin, proverà a recuperare terreno su Marc Marquez, attualmente secondo in classifica, a un solo punto dal leader Alex Marquez, fratello di Marc.

Il fine settimana inizierà venerdì con le prime due sessioni di prove libere e si concluderà domenica con il Gran Premio in notturna.

Programma completo MotoGp Qatar

Venerdì 11 aprile

14:45 Prove libere 1

19:00 Prove libere 2

Sabato 12 aprile

14:00 Prove libere 3

14:40 Qualifiche

19:00 Gara Sprint

Domenica 13 aprile

19:00 Gran Premio del Qatar

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport. Qualifiche, Sprint Race e GP di domenica saranno visibili anche in chiaro su TV8.

