MotoGP Francia, Bagnaia firma la pole a Le Mans davanti a Marquez e Bezzecchi

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Bagnaia conquista la pole a Le Mans con un giro record, davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Ducati domina le qualifiche del GP di Francia mentre Quartararo scatterà dalla seconda fila davanti al pubblico di casa.

MotoGP Francia, Bagnaia firma la pole a Le Mans davanti a Marquez e Bezzecchi

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Francesco Bagnaia partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP dopo aver chiuso le qualifiche di Le Mans con il miglior tempo in 1'29"634. Il pilota Ducati ha preceduto il compagno di squadra Marc Marquez, completando una prima fila tutta di altissimo livello sul tracciato francese. Alle spalle delle due Ducati ufficiali scatterà Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Il leader del Mondiale ha confermato il buon momento della squadra italiana conquistando il terzo tempo davanti a Fabio Di Giannantonio, quarto con la Ducati del team VR46. Quinta posizione in griglia per Pedro Acosta con la KTM, mentre Fabio Quartararo aprirà la seconda fila con la Yamaha davanti ai tifosi francesi. Joan Mir ha chiuso le qualifiche al settimo posto con la Honda, seguito da Jorge Martin e Ai Ogura, entrambi su Aprilia. Completa la top ten Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, reduce dal successo ottenuto a Jerez nel precedente appuntamento stagionale. Più indietro Johann Zarco, undicesimo davanti ad Alex Rins. Raul Fernandez partirà tredicesimo, mentre Enea Bastianini scatterà dalla quattordicesima casella con la KTM. Sedicesimo Franco Morbidelli, davanti a Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira. Le ultime posizioni della griglia vedranno al via Jack Miller, Fermin Aldeguer, Brad Binder e Jonas Folger.

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