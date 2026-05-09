MotoGP a Le Mans, orari di qualifiche e Sprint Race del GP di Francia in tv e streaming

Marc Marquez e Bagnaia inseguono a Le Mans dopo il trionfo di Alex Marquez a Jerez. Oggi il GP di Francia entra nel vivo con qualifiche e Sprint Race, decisive per la classifica MotoGP.

La MotoGP torna in pista oggi, sabato 9 maggio, per il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Il quinto appuntamento del Motomondiale propone una giornata intensa con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche ufficiali e la Sprint Race.

Il weekend francese riparte dal successo conquistato da Alex Marquez nell’ultimo GP disputato a Jerez. Il pilota del team Ducati Gresini ha preceduto Marco Bezzecchi su Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. In classifica generale restano in corsa anche Marc Marquez e Francesco Bagnaia, entrambi chiamati a recuperare terreno.

La giornata di Le Mans si apre alle 10.05 con la seconda sessione di prove libere. Subito dopo spazio alle qualifiche, in programma dalle 10.45, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio e della Sprint. La gara breve scatterà invece alle 14.55.

Le qualifiche e la Sprint Race del GP di Francia saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli stessi appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su TV8. Per lo streaming saranno disponibili Sky Go, NOW e la piattaforma online di TV8 per gli eventi trasmessi gratuitamente.