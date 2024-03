MotoGP 2024 Gran Premio del Qatar: orari tv diretta e differita

Il mondo delle corse su due ruote è pronto per l'inizio della stagione 2024 con il Gran Premio del Qatar. Il circuito di Losail ospiterà il primo appuntamento del Motomondiale, con i riflettori puntati sul campione in carica Francesco Pecco Bagnaia e i suoi rivali. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW, mentre TV8 offrirà la copertura in chiaro e in differita.

Orari di Trasmissione e Dettagli della Gara

- Warm up MotoGP: Ore 13:35

- Gara Moto3: Ore 15:00

- Gara Moto2: Ore 16:15

- Gara MotoGP: Ore 18:00

La copertura televisiva inizierà con il warm up della MotoGP, seguito dalle gare delle classi Moto3 e Moto2, culminando con la gara della MotoGP alle ore 18:00.

Piloti e Squadre

Francesco Bagnaia della Ducati è l'uomo da battere, ma non mancano sfidanti di calibro come Jorge Martin (Pramac), Marc Marquez (Gresini), e il duo della VR46 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Altri nomi da tenere d'occhio includono Enea Bastianini, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Brad Binder, Jack Miller, Luca Marini, Joan Mir, Alex Rins e Fabio Quartararo.

Il Gran Premio del Qatar è noto per essere l'unico evento notturno del MotoGP, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. I fan possono scegliere tra diverse opzioni di biglietti, inclusi posti in tribuna premium e accesso al MotoGP VIP Village™. Inoltre, il circuito di Losail è stato recentemente aggiornato, promettendo ancora più emozioni per i piloti e gli spettatori.

MotoGp Qatar, diretta su Sky NOW

venerdì 8 marzo

ore 11:55: Moto3 FP1

ore 12:45: Moto2 FP1

ore 13:40: MotoGP FP1

ore 16:15: Moto3 FP2

ore 17: Moto2 FP2

ore 17:55: MotoGP FP2

sabato 9 marzo (diretta qualifiche e Sprint anche in chiaro su TV8)

ore 10:25: Moto3 FP3

ore 11:10: Moto2 FP3

ore 11:55: MotoGP FP3

ore 12:35: MotoGP Qualifiche

ore 14:50: Moto3 Qualifiche

ore 15:40: Moto2 Qualifiche

ore 17: Sprint Race MotoGP

domenica 10 marzo

ore 13:35: MotoGP Warm up

ore 15: Moto3 Gara

ore 16:15: Moto2 Gara

ore 18: MotoGP Gara

Programmazione TV8

Sabato 9 marzo, Diretta

ore 12:35: MotoGP Qualifiche

ore 14:50: Moto3 Qualifiche

ore 15:40: Moto2 Qualifiche

ore 17: Sprint Race MotoGP

Domenica 10 marzo, Differita

ore 17:05: Moto3 Gara

ore 18:20: Moto2 Gara

ore 20:05: MotoGP Gara