Jorge Martin domina a Le Mans, Bagnaia cade e Aprilia firma una storica tripletta

Jorge Martin vince a Le Mans dopo una rimonta aggressiva e approfitta della caduta di Bagnaia nel finale. Aprilia piazza tre moto sul podio con Bezzecchi e Ogura, mentre Ducati salva il weekend con Di Giannantonio quarto.

Jorge Martin torna al successo nel GP di Francia e lo fa con una gara costruita giro dopo giro. Lo spagnolo dell’Aprilia non scatta come nella Sprint del sabato, ma resta vicino ai primi e aumenta il ritmo nella seconda parte della corsa. A tre tornate dalla bandiera a scacchi piazza l’attacco decisivo e si prende una vittoria che ricorda il Martin più aggressivo e concreto dei giorni migliori. Voto 9.

Alle sue spalle chiude Marco Bezzecchi, autore di una prova regolare e senza sbavature. L’italiano mantiene un ritmo elevato per tutta la gara e resta a lungo in lotta per il successo, ma nel finale deve arrendersi alla rimonta del compagno di squadra. Il secondo posto gli permette comunque di confermarsi competitivo nella lotta al vertice. Voto 7.

Terzo gradino del podio per Ai Ogura, protagonista di una corsa intelligente e combattiva. Il giapponese resta sempre nel gruppo dei migliori e negli ultimi giri completa una rimonta che regala ad Aprilia una storica tripletta. Voto 7,5.

La miglior Ducati al traguardo è quella di Fabio Di Giannantonio, quarto dopo una gara ordinata e senza errori. Il romano resta costantemente nella zona alta della classifica e porta a casa punti pesanti in un fine settimana complicato per la casa di Borgo Panigale. Voto 6,5.

Chi mastica amaro è Pecco Bagnaia. Il campione italiano era in piena lotta per il podio dopo diversi sorpassi efficaci e un ritmo competitivo, ma una caduta mentre occupava la seconda posizione cancella tutto. Un errore che pesa parecchio anche in chiave campionato. Voto 5,5.

Buona partenza per Fabio Quartararo, che davanti al pubblico di casa riesce subito a inserirsi nelle prime posizioni. Con il passare dei giri, però, la Yamaha perde terreno rispetto alle moto più veloci e il francese deve limitarsi a difendere la sesta piazza. Voto 6,5.

Weekend più difficile invece per Johann Zarco. Dopo prove incoraggianti davanti ai tifosi francesi, in gara il pilota Honda non riesce mai a trovare il passo dei migliori e resta intrappolato nel gruppo. Voto 5.

Giornata da dimenticare per Alex Marquez, costretto al ritiro già al primo giro dopo una scivolata alla prima curva. Un epilogo amaro che completa un fine settimana complicato per la famiglia Marquez a Le Mans. Voto 4.