Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI introduce nuovi temi

Il nuovo core booster set è disponibile ora in Europa e OceaniaKonami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è lieta di annunciare che il nuovo core booster set Eredità di Distruzione per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile ora in Europa e Oceania. Attesissimo dai Duellanti di tutto il mondo, Eredità di Distruzione offre nuovi ed entusiasmanti temi, e assicura ampio supporto a quelli già esistenti. Come se non bastasse, i Duellanti potranno consolidare le proprie leggende con nuove versioni delle iconiche carte di Yugi tratte dall'anime.Eredità di Distruzione porta nel gioco "Tenpai Drago Paidra", nuovo tema Drago FUOCO ispirato al titanico Mostro Synchro Drago Tridente. I duellanti potranno scatenare sul campo di battaglia gli implacabili attacchi dei mostri Drago FUOCO, per poi eseguire un’Evocazione Synchro durante la Battle Phase. Oppure potranno seminare caos e distruzione con il nuovo tema "Soldato Scheletrico Ragnaraika", travolgendo gli avversari con carte versatili che mutano in mostri Link sempre più potenti. Il set offrirà supporto anche a molti temi amati dai fan, tra cui "Ingranaggio Antico", "Ryko, Cacciatore Fedele della Luce", "Occhi di Serpente Diabellstar", "Bacha la Maestra Melodiosa", "Orgoglio d'Oro - Stella Leon" e altri ancora. Non mancano nuove carte in anteprima mondiale per il tema "Re della Città Incenerita", che hanno fatto furore al loro debutto in Incubo Fantasma e che ora arrivano per la prima volta in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. I Duellanti potranno rivivere il memorabile Duello finale tra Yugi Muto e Atem grazie alle nuove versioni di Mago Silente e Spadaccino Silente. A questi si unisce una nuova versione di uno dei più affidabili mostri di Yugi: Gandora, il Drago della Distruzione, in grado di distruggere e bandire tutte le altre carte sul terreno per poi effettuare l’Evocazione Speciale di un mostro dal Deck.Il set completo Eredità di Distruzione include 100 nuove carte: 10 Rare Segrete, 14 Ultra Rare, 26 Super Rare e 50 Comuni. 24 di queste carte sono disponibili anche come Rare Segrete Quarto di Secolo e 1 carta speciale è disponibile solo come Rara Segreta Quarto di Secolo.