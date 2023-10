COLLEZIONATE 25 RARE SEGRETE QUARTO DI SECOLO CON IL NUOVO BOOSTER SET PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI





KONAMI presenta il nuovo booster set Età del Sovrano, disponibile ora, in Europa e Oceania, per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC).

Età del Sovrano offre ai Duellanti la possibilità di ottenere l'imperdibile rarità del momento: la Rara Segreta Quarto di Secolo. Le carte Rare Segrete Quarto di Secolo sono impreziosite da stampa olografica, nomi in lamina d'oro e filigrana 25° Anniversario - e potranno essere collezionate solo durante il periodo celebrativo del 25° anniversario.

Per festeggiare i 25 anni del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano presenta 25 carte disponibili come Rare Segrete Quarto di Secolo, tra cui una carta speciale disponibile unicamente come Rara Segreta Quarto di Secolo...

Con 101 carte in totale, di cui 100 inedite, Età del Sovrano è ricco di nuovi supporti per decine di Deck diversi. Da "Re Supremo Cancello Mago" a "Mannadium", da "Drago Xyz Ribellione Occhi Diversi" a "Richiamo Ogdoadico", tutti i temi più amati potranno trarre vantaggio da questo set. Ad esempio, i fan delle radici egizie del gioco potranno scoprire quattro nuovi mostri creati a immagine e somiglianza di "Horus". Il booster set, inoltre, offre la possibilità di sbloccare nuove strategie, dando la possibilità ai giocatori di sviluppare le proprie tattiche di Duello.

Il booster set Età del Sovrano include: 50 Carte Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. 24 di queste Carte sono disponibili anche come Rare Segrete Quarto di Secolo e 1 Carta speciale è disponibile solo come Rara Segreta Quarto di Secolo.

