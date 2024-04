Treviso, morto 68enne: precipita dal balcone davanti agli occhi della moglie

A Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, il 68enne Renato Sagui è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione situata in via Tirindelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23:00 di mercoledì.

Secondo le prime ricostruzioni, il signor Sagui si sarebbe sporto eccessivamente dal balcone, precipitando da un'altezza di circa 12 metri. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che la bassa altezza del parapetto possa aver giocato un ruolo nella caduta. Non si esclude la possibilità che un malore improvviso abbia causato la perdita di equilibrio dell'uomo.

La moglie di Sagui, testimone diretto dell'incidente, è stata subito interrogata dai carabinieri di Conegliano per fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Gli investigatori hanno escluso l'intervento di terze persone e l'ipotesi di suicidio.

Il corpo di Renato Sagui è stato immediatamente soccorso dal personale del Suem 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità stanno considerando la possibilità di effettuare un esame autoptico per chiarire le cause precise della caduta e per completare l'indagine sulla tragica morte di Sagui, che era pensionato e originario della provincia di Belluno, ma da tempo residente a Conegliano Veneto con la moglie.