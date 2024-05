Come organizzare al meglio un giardino: progetti sostenibili e nuove idee

Chi non sogna di avere un proprio giardino ricolmo di fiori profumati e tutto ben curato? Se ai ha una villetta fuori città o al lago o al mare, molto probabilmente c’è la reale possibilità di creare un giardino esterno e sfruttare al meglio la superficie esterna alla propria casa. Come si può creare, tuttavia, un giardino? Quali nuove strutture sostenibili ci sono oggi?

Come creare uno spazio cena o pranzo o aperitivo

Per esempio, se il terreno della casa è un po’ in discesa e purtroppo il tavolo esterno non è possibile metterlo, perché di giorno potrebbe fare troppo caldo e poi il prato sarebbe sempre da far curare, è sufficiente creare un pavimento esterno, aggiungere dei tavolini in vetro o legno e sfruttare le pergole bioclimatiche con tetto apribile per avere a disposizione un’area, dove con qualche sedia e un tavolino si può tranquillamente mangiare e parlare con gli amici. O in alternativa? Se c’è la piscina si può sfruttare il perimetro esterno della stessa e con un paio di tavolini e ombrelloni farne una zona esterna per chiacchierare e assaggiare i piatti. O ancora facendo installare una semplice veranda è possibile creare un’area a doc per le grigliate esterne o le cene. E quali altri progetti possono rimodulare in meglio uno spazio verdeggiante?

Dar vita a un giardino: perché serve un progetto chiaro

Al pari della casa anche il giardino non si costruisce così a intuito. Una volta, infatti, pensare a un giardino ben strutturato era oneroso, mentre oggi la serie di bonus sulla ristrutturazione degli spazi esterni delle abitazioni consente di poter dar vita a progetti più sostenibili e moderni. Ma per fare le cose per bene serve un progetto e un architetto o geometra che lo segua. Rientrano in questa fase la valutazione dello spazio, che individuerà le recinzioni, i percorsi e le aree da pavimentare.

Quali piante piantare

La seconda cosa da considerare è quali tipi di piante si possono inserire. Non tutte andranno bene, anche se magari farebbero colpo sugli ospiti, perché se il clima non è adeguato molte rischieranno di morire. Se proprio ci si è innamorati di alcuni tipi di piante è pur sempre possibile aggiungere al proprio giardino una serra. Qui, per esempio sono indicate una serie di piantagioni che si possono far crescere in serra.

I mobili per esterno più adeguati a un giardino

Nel pensare all’arredamento mobiliare per un giardino non bisogna mai sottovalutare il fattore trend del momento: l’ecosostenibilità. Ormai ci sono tutta una serie di materiali che sono fruibili e che non danneggiano l’ambiente, conoscerne le qualità non è affatto male. In più bisogna ricordarsi che i materiali di cui devono essere fatti devono essere molto resistenti agli agenti atmosferici forti come piogge, temporali, grandinate e venti potenti.

Impianto di irrigazione: alcuni consigli

In commercio gli impianti di irrigazione sono tre: rotante, a battente ed oscillante. Nell’idearlo bisogna considerare il getto d’acqua, la pressione, la quantità necessaria e la forma complessiva del giardino. Formare un giardino non è affatto semplice e occorrono competenza e conoscenza. È sempre bene rivolgersi a un’azienda molto professionale e non improvvisarsi geometri! Dar vita al giardino dei propri sogni sì, ma ponendosi come scopo l’efficienza e la sicurezza propria e altrui.