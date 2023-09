Treviso: Anziana Vittima di Accoltellamento da Marito, Muore in Ospedale

Nelle prime ore del mattino di oggi, è giunta la tragica notizia dell'anziana Manuela Bittante, 77 anni, deceduta in ospedale a seguito di un feroce attacco subito per mano del marito nella provincia di Treviso. Questo triste episodio si è verificato domenica scorsa, quando Manuela è stata colpita da un profondo fendente al costato. L'aggressore, suo marito di 74 anni, si è successivamente costituito alle autorità, ma purtroppo, Manuela non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate.

La vita di Manuela era stata segnata da settimane di sofferenza e debolezza, poiché aveva trascorso gran parte del suo tempo in ospedale in uno stato semi-vegetativo. Questa condizione era stata causata da un ictus che l'aveva colpita nel mese di luglio. Nonostante le sfide e le difficoltà che Manuela affrontava quotidianamente, è tornata a casa sabato sera, nella speranza di un ritorno alla normalità.

La realtà è stata molto diversa da quanto sperato. Il marito, visibilmente sopraffatto dalla situazione, ha dichiarato: "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile". Questa confessione ha portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di tentato omicidio aggravato, e ora si trova dietro le sbarre nel carcere di Treviso, in attesa del processo.

Questa tragica vicenda ci ricorda l'importanza di affrontare i problemi familiari in modo costruttivo e di cercare aiuto quando è necessario. La comunità di Treviso è in lutto per la perdita di Manuela Bittante, e speriamo che episodi come questo possano sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere la pace e la sicurezza nelle nostre case. La violenza domestica è un problema serio e dobbiamo tutti lavorare insieme per prevenirla e porre fine a essa.

