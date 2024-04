Atene come Marte: Tempesta di sabbia del Sahara avvolge la Grecia

Il 24 aprile 2024, Atene è stata avvolta da una densa tempesta di sabbia proveniente dal Sahara, un fenomeno che ha interessato anche altre regioni della Grecia. Questo evento atmosferico ha ricoperto di polvere rossa i principali monumenti della città, tra cui il Partenone e l'agorà romana.

La tempesta di sabbia ha portato con sé non solo uno spettacolo visivo unico, ma anche significativi rischi per la salute. Le elevate concentrazioni di polvere nell'aria hanno ridotto la visibilità e aumentato i livelli di particelle inquinanti, presentando rischi particolari per le persone vulnerabili e con malattie respiratorie.

Mentre alcuni abitanti di Atene sono rimasti affascinati dallo scenario, scattando foto e ammirando il fenomeno, altri hanno seguito i consigli degli esperti rimanendo al riparo in casa. Le autorità locali e gli esperti di salute hanno monitorato attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti e consigli alla popolazione.

Analisi Scientifiche e Previsioni

Gli esperti dell'Osservatorio Nazionale di Atene hanno spiegato che il fenomeno è stato causato dall'incontro di venti meridionali carichi di polvere africana con correnti più fredde provenienti dal nord. Questa interazione ha fatto sì che la polvere si sollevasse ad altezze maggiori, creando l'effetto visivo osservato. Le previsioni indicano che i venti continueranno a spostare la polvere verso est.