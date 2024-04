Aereo Douglas DC-4 precipita vicino a Fairbanks in Alaska: due persone a bordo

Un aereo Douglas DC-4 è precipitato vicino al fiume Tanana, a poche miglia dall'aeroporto internazionale di Fairbanks, in Alaska. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino ora locale, e i primi soccorritori si stanno dirigendo verso il luogo dell'incidente. La Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato che l'aereo trasportava due persone al momento del disastro. Le circostanze dell'incidente non sono ancora state chiarite e sia la FAA che il National Transportation Safety Board (NTSB) stanno conducendo indagini per determinare le cause dell'accaduto.

Un portavoce dell'aeroporto internazionale di Fairbanks ha rilasciato una dichiarazione a CBS News, confermando che l'incidente è avvenuto nell'area del fiume Tanana vicino a Kallenberg Road, che si trova a circa 15 miglia a sud-ovest dell'aeroporto. Ha inoltre aggiunto che l'aeroporto sta "collaborando attivamente" con le forze dell'ordine per gestire la situazione.