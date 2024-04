Annunciato Tales of the Shire: un gioco nel mondo de Il Signore degli Anelli

Il video è disponibile al link: YOUTUBE

Private Division, un editore di Take-Two Interactive Software, e Weta Workshop, studio noto per il lavoro svolto nel mondo della Terra di Mezzo per la trilogia dei film Il Signore degli Anelli, hanno annunciato oggi Tales of the Shire: un gioco nel mondo de Il Signore degli Anelli, un confortevole simulatore di vita hobbit ambientato nell'universo della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Tales of the Shire, sviluppato da Weta Workshop Game Studio, una sussidiaria controllata interamente da Weta Workshop, uscirà nella seconda metà del 2024 su Nintendo Switch™, PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam.

In Tales of the Shire, vivi il ritorno nella regione più accogliente della Terra di Mezzo vestendo i panni da Hobbit nell'incantevole paesino di Lungacque. Rilassati nei pascoli mozzafiato, visita le botteghe locali gestite dagli abitanti del posto oppure goditi la seconda colazione. Aiuta a unire la comunità per diventare un villaggio vero e proprio ospitando il miglior festival di Lungacque che la Contea abbia mai visto!

"Siamo entusiasti di offrire ai giocatori la possibilità di soddisfare il desiderio di vivere la umile vita da Hobbit nella Contea" dichiara Kelly Tyson, a capo del prodotto in Weta Workshop. "Tales of the Shire offre un nuovo spunto accogliente al modo in cui i fan possono vivere la Terra di Mezzo, con un ricco gameplay incentrato sugli Hobbit per conquistare chi ancora non conosce questo genere."

Crea e personalizza un personaggio hobbit con una rosa di personalizzazioni per vivere appieno e a modo tuo il tanto amato universo della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ambientati e arreda una casa hobbit confortevole, scegliendo tra una serie di mobili e decorazioni per dar vita a una dimora unica e umile. Poi esplora Lungacque per sperimentare la cucina, la pesca, la ricerca di viveri, il giardinaggio e altre attività rilassanti nella Contea. Lancia l'esca nelle acque scintillanti della Pozza di Lungacque per catturare le trote, vai in cerca di funghi selvatici e utilizza gli ingredienti raccolti per preparare un pasticcio succulento da servire ai commensali. Con la pancia piena, passeggia per la Contea e stringi rapporti con gli abitanti di Lungacque aiutandoli a sistemare il giardino, condividendo uno dei tanti pasti giornalieri degli Hobbit e tanto altro ancora.

"Il team di Weta Workshop sta creando una rappresentazione magnifica delle tanto amate opere di J.R.R. Tolkien, offrendo ai giocatori la possibilità di dar vita alla propria esperienza hobbit nella Terra di Mezzo" afferma Michael Worosz, direttore strategico di Take-Two Interactive e a capo di Private Division. "Da anni i giocatori chiedono a gran voce un titolo de Il Signore degli Anelli accogliente e confortevole e, con Tales of the Shire, è esattamente quello che stiamo realizzando."

Middle-earth Enterprises ha concesso in licenza le opere letterarie della serie Il Signore degli Anelli, fornendo a Weta Workshop Game Studio la più ampia licenza creativa per interpretare la storia alla base dei libri.

