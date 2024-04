Indonesia: Turista cinese muore cadendo nel cratere del Vulcano Ijen

Una turista cinese di 31 anni, Huang Lihong, è tragicamente deceduta dopo essere caduta nel cratere del vulcano Ijen, in Indonesia, durante una sessione fotografica all'alba del 20 aprile. La donna, insieme al marito Zhang Yong e una guida locale, aveva scalato il pendio del vulcano per assistere all'alba dal bordo del cratere. Durante la posa per le foto, la sua gonna si è impigliata, causandole un inciampo che l'ha fatta perdere l'equilibrio e cadere all'indietro per quasi 80 metri, sotto lo sguardo inorridito del marito.

Il corpo di Huang è stato recuperato dai soccorritori dopo oltre due ore di operazioni. Dwi Putro Sugiarto, capo del Dipartimento di Conservazione della regione di Banyuwangi, ha definito l'accaduto un incidente, sottolineando l'importanza della sicurezza durante l'escursione sul Monte Ijen. Il vulcano è noto per il fenomeno del fuoco blu, causato dalla combustione dello zolfo, che crea una fiamma fosforescente visibile solo di notte, rendendo il luogo uno spettacolo affascinante ma estremamente pericoloso.