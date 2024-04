Chiusura Scuole per il Ponte del 1° Maggio 2024: Calendario Vacanze per Regione

Gli studenti italiani si preparano a una breve pausa didattica in occasione del ponte del 1° maggio 2024. La festa dei Lavoratori, che quest'anno cade di mercoledì, garantirà a tutti gli alunni un giorno di stop alle lezioni. Tuttavia, alcune regioni beneficeranno di un periodo di riposo più esteso: in Molise e in Liguria, le scuole rimarranno chiuse anche il lunedì 29 e il martedì 30 aprile, permettendo così un vero e proprio ponte festivo.

Per la maggior parte delle regioni italiane, il calendario scolastico prevede la chiusura delle scuole esclusivamente il giorno della festa dei Lavoratori. Nonostante ciò, alcune scuole potrebbero decidere di estendere il periodo di vacanza in base a delibere interne dei docenti, che possono optare per aggiungere giorni di pausa al di fuori del calendario ufficiale.

Di seguito, l'elenco dettagliato delle date di chiusura delle scuole per regione in occasione del ponte del 1° maggio 2024:

- Valle d'Aosta, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lazio, Campania, Veneto, Marche, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Provincia di Bolzano: chiusura mercoledì 1 maggio.

- Molise e Liguria: chiusura prolungata da lunedì 29 aprile a mercoledì 1 maggio compreso.