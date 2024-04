Oklahoma: cinque persone uccise in casa e scoperte da un bambino di 10 anni

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Oklahoma City, negli Stati Uniti, dove i corpi di cinque persone, inclusi due bambini, sono stati trovati senza vita in una casa situata tra Mustang e Yukon. La scoperta è stata fatta lunedì scorso da un bambino di 10 anni.

Le vittime includono studenti delle scuole locali: uno frequentava la Meadow Brook Intermediate, un altro la Mustang High School, e un terzo era un recente diplomato delle Mustang Public Schools nel 2023. Tra le vittime ci sono anche un uomo e una donna, le cui identità non sono state ancora confermate.

Il sovrintendente del distretto scolastico, Charles Bradley, ha espresso il suo dolore in un comunicato: "Siamo scioccati e i nostri cuori sono spezzati; questa tragedia sfida la nostra comprensione". Secondo Gary Knight, del dipartimento di polizia di Oklahoma City, le morti sono state violente e non accidentali, escludendo cause come l'intossicazione da monossido di carbonio. "Queste sono cinque persone che sono state uccise", ha affermato Knight.

Sul corpo dell'uomo più adulto è stata trovata un'arma da fuoco, il che potrebbe indicare una sparatoria, anche se le autorità stanno ancora cercando conferme. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica degli eventi e il legame tra le vittime.