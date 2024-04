Trailer:https://www.youtube.com/watch? v=-XUST34vqGQ Oggi Bungie ha lanciato un nuovo trailer su Destiny 2: La Forma Ultima nel quale viene mostrato il Pallido Cuore, ovvero la nuova destinazione situata all'interno del Viaggiatore. Questo posto misterioso è un paradiso carico di luce che a un certo punto inizia a convertirsi in un luogo di oscurità angosciante. I giocatori intraprenderanno un pericoloso viaggio per affrontare il Testimone, l'artefice della contaminazione del Viaggiatore che intende attuare la Forma Ultima. Destiny 2: La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, segna un momento importantissimo nella saga di Luce e Oscurità. Chiunque prenoti l'espansione sbloccherà automaticamente delle ricompense come la nuova nave esotica a tema Piramide, uno Spettro esotico e due emblemi. È da tempo che i guardiani si preparano a questa battaglia: ora è davvero giunto il momento di affrontare il Testimone.