In vista della Festa della Mamma , Dyson , Celly, Skechers, Nilox e illycaffè hanno selezionato alcune idee regalo speciali per celebrare le mamme con stile e praticità.

Una selezione di proposte innovative pensate per venire incontro alle specifiche esigenze di ognuna in tutti i campi della vita quotidiana : dal lavoro al tempo libero, dalla cura della persona alle tecnologie più smart per lo sport e la casa.