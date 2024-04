Bonus Tredicesima: Il Governo valuta un premio in busta paga per redditi fino a 15.000 euro

Il governo italiano sta esaminando la possibilità di introdurre un bonus una tantum sulla tredicesima per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore ai 15.000 euro. Questa misura è attualmente in discussione e potrebbe essere inclusa nel decreto legislativo in fase di revisione, che riguarda la riforma fiscale e la tassazione dei redditi per lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e d'impresa.

Il bonus proposto sarebbe fino a 80 euro e verrebbe erogato nella busta paga di dicembre, insieme alla tradizionale gratifica natalizia. Tuttavia, la sua implementazione non è ancora certa. Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha recentemente precisato che le bozze circolate sui media non corrispondono alla realtà attuale, poiché il decreto è ancora in fase di revisione.

Il governo sta lavorando per bilanciare le esigenze dei contribuenti con quelle degli equilibri di finanza pubblica, e non è escluso che la decisione sul bonus possa essere rinviata alla prossima legge di bilancio, a condizione che si trovino le risorse necessarie.

In aggiunta, il decreto prevede che dal 1° gennaio 2025 i premi di risultato saranno tassati al 10%, fino a un massimo di 3.000 euro lordi. Questo rappresenta un altro punto significativo della riforma fiscale in corso.