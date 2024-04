Novità Fiscale 2024: Cambiamenti in Irpef e introduzione del Bonus Tredicesima per gli Italiani

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato oggi un nuovo schema di decreto legislativo che prevede significative modifiche al regime fiscale italiano, influenzando direttamente le tasche dei cittadini. Tra le principali novità, si annuncia una revisione dell'imposta sui redditi per lavoratori dipendenti, autonomi, agrari e imprenditori, oltre a un aggiornamento delle norme relative all'Irpef e all'Ires.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'introduzione di un "bonus tredicesima", che potrebbe arrivare fino a 80 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro. Questo bonus sarà finanziato dalle maggiori entrate derivanti da un concordato preventivo biennale, con l'importo esatto che verrà definito entro il 15 novembre 2024.

Inoltre, il decreto prevede una tassazione agevolata al 10% sui premi di produttività, applicabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi. Questo regime fiscale vantaggioso si estenderà anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, a meno che il lavoratore non decida di rinunciare espressamente e per iscritto a tale imposta sostitutiva.

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato che il provvedimento è ancora in fase di revisione e che il governo sta lavorando per assicurare che il decreto finale sia equilibrato, rispondendo sia alle esigenze dei contribuenti sia agli obblighi di finanza pubblica. Ulteriori dettagli sul decreto saranno pubblicati sul sito ufficiale non appena il documento sarà finalizzato e approvato.