Amici 2024: Nicholas Borgogni rivela le sue opinioni su eliminazione e vincitore

Nicholas Borgogni, ex concorrente del talent show "Amici", ha recentemente condiviso le sue riflessioni sull'eliminazione inaspettata e le sue previsioni sul possibile vincitore dell'edizione 2024. Durante un'intervista rilasciata a ComingSoon.it, Borgogni ha espresso sorpresa per la sua uscita precoce dal programma, avvenuta durante la seconda puntata del serale.

Il ballerino ha attribuito il suo ingresso e il quasi raggiungimento della fase serale a Raimondo Todaro, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Nonostante le difficoltà, tra cui critiche da parte della professoressa Alessandra Celentano, Borgogni ha detto di non avere rimpianti e di rifare tutto allo stesso modo.

Per quanto riguarda il vincitore di "Amici 2024", Nicholas ha indicato Petit come suo favorito, lodando il suo impegno e genuinità. Ha anche menzionato l'alta competitività nella categoria del canto di quest'anno, descrivendola come una delle più forti degli ultimi anni.

Le quote dei bookmakers riflettono una visione leggermente diversa, con Holden (Joseph Carta) posizionato come il favorito principale secondo Snai, Sisal e Goldbet, seguito da Petit e Mida. Queste previsioni sono basate sulle performance e sulle impressioni durante le prime puntate del serale.

L'eliminazione di Nicholas Borgogni ha segnato un momento significativo nel corso del serale di "Amici", con molti fan e spettatori che hanno seguito da vicino le dinamiche tra i concorrenti e i maestri.