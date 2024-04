Dichiarazione dei Redditi 2024: Scadenze, Istruzioni e Novità del Modello 730 e Redditi

A partire dal 30 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili i modelli precompilati per la dichiarazione dei redditi. Quest'anno si introducono importanti novità, tra cui il Modello semplificato, che mira a facilitare la procedura per lavoratori dipendenti, pensionati e liberi professionisti.

Il 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli e le relative istruzioni per la dichiarazione dei redditi, inclusi il Modello 730/2024 e il Modello Redditi. Inoltre, il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche (CU), necessarie per l'elaborazione dei dati che saranno utilizzati nei modelli precompilati.

Il Modello 730, sia nella versione precompilata che standard, dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2024. Per il Modello Redditi, la scadenza è fissata al 15 ottobre 2024. Nonostante le voci di una possibile abolizione del Modello 730, per il momento rimane obbligatorio.

L'Agenzia delle Entrate ha anche annunciato che, a partire dal 30 aprile, sarà possibile accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata direttamente tramite una specifica area del suo sito internet, facilitando così l'accesso e la gestione delle proprie dichiarazioni.