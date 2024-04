Deceduta Clementina, madre di Maurizio Sarri che lo sostenne nella carriera di Allenatore

Una triste notizia colpisce il mondo del calcio italiano: è venuta a mancare Clementina, la madre di Maurizio Sarri, ex allenatore di squadre di prestigio come Juventus, Napoli e Lazio. La notizia è stata confermata dalla Lazio attraverso un post su X, dove il presidente Claudio Lotito, la dirigenza e la squadra hanno espresso vicinanza e cordoglio al tecnico per la perdita della madre.

Maurizio Sarri, noto per il suo contributo significativo al calcio italiano e per il suo stile di gioco innovativo, aveva ricevuto un forte sostegno da parte di sua madre quando decise di lasciare il suo lavoro in banca per inseguire la sua passione per il calcio. Questa scelta si è rivelata fruttuosa, portando Sarri a ricevere numerosi elogi e riconoscimenti nel corso della sua carriera.

Clementina aveva sempre appoggiato Maurizio nella sua decisione di dedicarsi al calcio, una scelta che iniziò con una lunga gavetta nelle categorie minori, per poi vedere il figlio emergere come uno dei tecnici più rispettati nel panorama calcistico. Sarri, che ha recentemente lasciato la Lazio dopo due anni e mezzo di impegno, è stato particolarmente colpito da questo lutto in un momento già complesso della sua vita professionale.

Il mondo del calcio si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Clementina, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel percorso di vita e professionale del figlio Maurizio Sarri.