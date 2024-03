Maurizio Sarri rassegna le dimissioni da allenatore della Lazio

Maurizio Sarri ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore della Lazio dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Udinese, portando la squadra a una serie di quattro sconfitte consecutive. Questa decisione arriva in un momento delicato per la squadra capitolina, che si trova al nono posto in classifica con 40 punti e ha recentemente subito l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco. La Lazio è ancora in lizza per la Coppa Italia, dove affronterà la Juventus nelle semifinali in programma ad aprile.

Sarri, che aveva assunto la guida tecnica della Lazio nel 2021 con un contratto fino al 2025, ha formalizzato le sue dimissioni il giorno seguente alla sconfitta contro l'Udinese. La decisione è stata presa dopo le crescenti pressioni, sia interna che esterna, con la squadra che ha imposto un ritiro punitivo a Formello e i tifosi che hanno espresso forte dissenso nei confronti della dirigenza e dell'allenatore dopo l'ultima sconfitta.

La situazione di crisi è stata aggravata da una tensione preesistente tra Sarri e la dirigenza della Lazio, in particolare con il presidente Claudio Lotito. Nonostante una smentita ufficiale da parte del club riguardo al rischio di esonero per Sarri solo una settimana fa, le dimissioni dimostrano che i problemi di fondo non siano stati risolti.

Per sostituire Sarri, si ipotizza che la Lazio possa affidarsi a una soluzione interna, nominando Tommaso Rocchi, ex attaccante del club e attuale allenatore della formazione giovanile Aquile 2010, come nuovo tecnico. Rocchi, insieme a Miroslav Klose, potrebbe assumere il ruolo di traghettatore per le rimanenti partite di campionato e per le semifinali di Coppa Italia.