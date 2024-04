Insegnante aggredita verbalmente da genitore ad Ariano Irpino: malore e ricovero in ospedale

In un liceo di Ariano Irpino, provincia di Avellino, un genitore ha aggredito verbalmente un'insegnante, causandole un malore che ha richiesto il ricovero ospedaliero. L'incidente è scaturito dopo che il genitore ha appreso che sua figlia aveva ricevuto un voto negativo per non essersi presentata a un'interrogazione. Il genitore ha accusato l'insegnante di non aver applicato lo stesso criterio ad un'altra studentessa, assente in quell'ora per motivi familiari.

Il confronto si è intensificato quando il genitore ha incontrato l'insegnante nella portineria della scuola, dove ha proferito minacce e ha impedito alla docente di esprimere le proprie ragioni. Dopo l'aggressione, l'insegnante ha subito un malore, rendendo necessario l'intervento del personale del 118 che l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane.

L'episodio ha suscitato la solidarietà del corpo docente, che sta considerando di redigere un documento formale per denunciare questo e altri episodi simili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per raccogliere la testimonianza dell'insegnante e indagare sull'accaduto.