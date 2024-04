La prima Squadra della stagione di EA SPORTS FC

Oggi la celebrazione di un'incredibile stagione di calcio globale inizia con la campagna inaugurale EA SPORTS FC™ 24 Squadra della stagione (TOTS). Mentre i campionati più importanti volgono al termine, i fan potranno giocare con i migliori giocatori del mondo in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team.

E per la prima volta in assoluto, EA SPORTS FC 24 TOTS riconoscerà le giocatrici più meritevoli del calcio femminile, presentando le squadre per la WSL, la Frauen-Bundesliga, la D1 Arkema, la Liga F e la NWSL a coronamento di un'incredibile prima stagione che ha visto protagoniste le calciatrici in Ultimate Team.

Per dare il via alla campagna e far partecipare i fan alle avvincenti partite dei campionati più importanti del calcio, i giocatori potranno sperimentare la prima squadra Live TOTS a partire da oggi fino al 26 aprile in EA SPORTS FC 24. La squadra Live TOTS includerà oggetti dinamici che si potenzieranno in base alle prestazioni della squadra durante la fase finale della stagione.

In EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile, la Squadra della Stagione rivoluzionerà anche il suo formato selezionando i giocatori che hanno veramente dimostrato di essere i migliori al mondo. La campagna TOTS di quest'anno sarà più autentica che mai, con squadre scelte in collaborazione con i singoli campionati nazionali, utilizzando le metriche dettagliate di Opta, di Stats Perform, sulle prestazioni di ciascun giocatore TOTS in questa stagione calcistica a livello mondiale. Niente agende, solo i migliori giocatori ufficiali e autentici a prova di TOTS per ogni campionato.

Per i giocatori di EA SPORTS FC Mobile, la Squadra della Stagione sarà rilasciata come evento in-game il 29 aprile, iniziando con il meglio del calcio della Premier League, seguito da capitoli dedicati ai giocatori di LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 Uber Eats.

Questo fa seguito all'aggiornamento del gameplay di aprile che aggiunge una nuovissima modalità Spettatore all'interno dei campionati, consentendo ai giocatori di guardare le partite del campionato Testa a Testa in tempo reale e di condividere i replay. Ulteriori miglioramenti al gameplay di EA SPORTS FC Mobile includono una migliore efficacia dei passaggi e una maggiore reattività dei dribbling, insieme a un movimento più fluido dei giocatori per ottimizzare le occasioni da gol.