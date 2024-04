RIVELATI I THROWBACK THREADS IN EA SPORTS FC 24

I fan possono ora equipaggiare le loro squadre con i 18 kit aggiuntivi più leggendari della storia del calcio Da oggi i giocatori possono sperimentare un'ulteriore serie di Throwback Threads in EA SPORTS FC 24, dopo il rilascio dei primi nove kit venerdì 29 marzo. Ora tutti i 18 kit sono disponibili in-game, così che i fan possano celebrare ulteriormente la forte legacy dei loro club preferiti in EA SPORTS FC 24. Dal kit 2004 FC Porto, indossato durante una delle stagioni calcistiche più leggendarie dell'era moderna, al kit 2014 Real Madrid, indossato durante la stagione con le vittorie della Copa del Rey e della UEFA Champions League, i fan possono rivivere alcuni dei kit e delle squadre più note della storia del calcio mondiale. Tutti i kit sono disponibili in-game a partire da oggi 5 aprile. Di seguito l'elenco di tutti i nuovi Retro Kit aggiunti a EA SPORTS FC 24™: DROP 1: 1981 Club Nacional de Football

Vincitore della Libertadores CONMEBOL (1980), il Club Nacional de Football si qualificò per la Coppa Intercontinentale del 1981 e batté gli inglesi del Nottingham Forest. Questo kit è e quello indossato dal club di maggior successo nella storia del calcio uruguaiano.

1998-1999 PSG

Questo kit è stato indossato dalla squadra del Paris Saint-Germain che ha vinto il Trophée des Champions nell'ultimo anno della prima era vincente del club.

2015 NYCFC

Questo kit è stato indossato dai giocatori della stagione inaugurale del club, tra cui le leggende europee David Villa, Andrea Pirlo e Frank Lampard.

1983-1984 Juventus

In una delle stagioni di maggior successo nella lunga storia del club, la Juventus del 1983-1984 ha fatto doppietta, finendo al primo posto in Serie A e battendo il Porto nella finale della Coppa delle Coppe UEFA.

1975-1976 Borussia Dortmund

Questo iconico kit è stato indossato in una stagione storica, quando il Borussia ha finalmente conquistato la promozione in Bundesliga.

1974-1975 Atlético Madrid

L'Atlético Madrid è stato incoronato vincitore della Coppa Intercontinentale nella stagione 1974/75, indossando il famoso kit a strisce bianche e rosse. 1924 Sporting Sporting Clube de Portugal

Questo kit è stato indossato dalla squadra vincitrice del 5° Campeonato de Lisboa dello Sporting Lisbona.

1986 Chelsea FC

Anche se il Chelsea era stato promosso solo due stagioni prima, con questo kit arrivò sesto in campionato e vinse la Full Members Cup, la prima edizione del torneo.

1995-1996 Liverpool FC

La 104a stagione del club vide l'ascesa dei giovani talenti Robbie Fowler e Steve McManaman e l'ingaggio record di Stan Collymore, proveniente dal Nottingham Forest. DROP 2: 1999-2000 AS Monaco

Guidato dalla dinamica coppia di attaccanti composta da Marco Simone e David Trezeguet, questo kit è stato indossato quando l'AS Monaco ha vinto il suo settimo campionato di Ligue 1.

2022-2023 RB Leipzig

Questo kit è stato indossato durante la vittoria della DFB Pokal 2022-2023 dell'RB Leipzig.

1996-1997 Fiorentina

Ispirato da un'altra meravigliosa stagione di Gabriel Batistuta, con questo kit retrò la Fiorentina ha raggiunto le semifinali della Coppa delle Coppe UEFA e vinto la Supercoppa italiana.

1904 Benfica

Questo kit è stato il primo indossato dal Benfica durante la stagione inaugurale del club.

2004 FC Porto

Questo kit è stato indossato durante una delle stagioni calcistiche più leggendarie dell'era moderna. Guidato da José Mourinho, l'FC Porto ha fatto doppietta, vincendo sia la Primeria Liga che la Champions League.

2014 Real Madrid

Nel 2014 il Real Madrid, che festeggiava il suo 110° anno di vita, ha fatto doppietta, conquistando la Copa del Rey e il 10° titolo di UEFA Champions League. 1999-2001 Manchester City

Questo iconico kit è stato indossato dal Manchester City nella stagione promozione in Premier League; tra i vari giocatori ad indossarlo vi era Alf-Inge Haaland, il padre del centravanti della squadra attuale, Erlin.

1995-1997 Tottenham

Il kit viola a strisce è stato associato per sempre a Teddy Sheringham in forma smagliante.