Benvenuti nel mondo di Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC in EA SPORTS FC 24

Il takeover di "WHAT THE FC" nella Stagione 6 di EA SPORTS FC 24 si concentrerà sul retaggio e sull'innovazione delle collezioni da calcio più iconiche di Nike. Oggi, il takeover straordinario "Nike x EA SPORTS FC: WHAT THE FC" arriva su EA SPORTS FC 24. Nike e EA SPORTS FC hanno collaborato per creare un'esperienza unica nel suo genere, che porta il calcio in luoghi mai visti prima. I giocatori vivranno un mondo che celebra il Gioco Più Bello del Mondo e tutto ciò che riguarda il calcio, compresi oggetti di personalizzazione, obiettivi e altro ancora in Ultimate Team, Club e VOLTA FOOTBALL. "Siamo entusiasti di creare nuove possibilità per i giocatori di FC 24 insieme a Nike", ha dichiarato DJ Jackson, VP, Franchise Strategy and Marketing. "WHAT THE FC mischia i confini tra il mondo calcistico virtuale e quello reale, grazie ai design che celebrano il retaggio di Nike e EA SPORTS FC, indossati dalle stelle del gioco, del passato e del presente". WHAT THE FC sarà caratterizzata da due collezioni principali Kit e Stadium: Collezione Nike Air Max: Ispirata alle leggendarie Nike Air Max del passato e del presente, approvate da star di oggi come Sam Kerr, Vini Jr. ed Erling Haaland, la collezione Nike Air Max rappresenta articoli dal design virtuale ispirati alle popolari collezioni Nike Air Max Plus Tn, Nike Air Max 95 e alla nuova Nike Air Max Dn. Nike x EA SPORTS FC Heritage Collection: In onore di leggende del gioco come Mia Hamm, Ronaldinho e Ronaldo e con kit iconici di Nike Football, la Nike x EA SPORTS FC Heritage Collection si ispira al retaggio di EA SPORTS FC con un tocco retrò. I giocatori possono inoltre ottenere altri oggetti di personalizzazione stagionale "WHAT THE FC", come stemmi, temi degli stadi, tifoserie, aree VIP, trofei, abbigliamento VOLTA FOOTBALL, calzature e altro ancora.