Telcast T50HD Recensione

Il Telcast T50HD è un tablet Android economico che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Si presenta come un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo affidabile per le attività quotidiane, come la navigazione web, lo streaming video e l'utilizzo di app social. È dotato di un display HD da 11 pollici IPS 1920×1200, un processore UNISOC Tiger T616 con Mali G57, 6 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile. Il T50HD è anche due fotocamere con flash e messa a fuoco automatica (13 MP posteriore e da 8 MP anteriore), una Type-C e Slot per micro SD e SIM. Dopo averlo provato, ecco la recensione.

Hardware

Il display è luminoso e nitido, con buoni angoli di visuale. E' il 15% più grande in FHD con 400 nit di luminosità. Tuttavia, non è il più luminoso sul mercato, quindi potrebbe avere qualche piccolo problema in condizioni di luce solare diretta. La GPU Mali G57 è abbastanza potente da regalare uno streaming in alta qualità e molto fluido, cosa che non è sempre scontata su tablet economici. La tecnologia TUV Rheinland proteggi gli occhi durante l'uso prolungato permettendo di godere dei contenuti preferiti per lunghi periodi. Ottimi gli altoparlanti a doppio canale integrati. Il processore UNISOC Tiger T616 con Mali G57 garantisce prestazioni fluide per tutte le attività e la GPU Mali G57 permette anche di godersi di giochi non troppo pesanti e di streaming di alta qualità.

Il comparto fotocamere, posteriore da 13 MP con flash LED e di una fotocamera anteriore da 8 MP, è sufficiente per scatti occasionali e videochiamate. La memoria può essere espansa tramite una scheda di memoria microSD. Il tablet può essere utilizzato con due schede SIM, sebbene le connessioni 5G non siano supportate. Il tablet supporta Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS+B1C+GLONASS+Galileo, Sensore di gravità, di luminosità e Hall, ma non include la connettività 5G. La batteria da 8000 mAh può essere caricata tramite USB-C, ma non è particolarmente performante. Il tablet misura solo 257 x 169 millimetri e 7,9 millimetri, pesa circa mezzo chilogrammo e utilizza Android 14.

Utilizzo quotidiano

Il Telcast T50HD è un buon prodotto che soddisfa facilmente le tutte le attività quotidiane. È in grado di gestire attività come la navigazione web, lo streaming video e l'utilizzo di app social senza problemi. Tuttavia, non è il tablet più potente sul mercato, quindi potrebbe non essere adatto a giochi graficamente intensi o multitasking molto pesante. Il T50HD ha una buona durata della batteria, che dovrebbe durare circa un giorno con un uso moderato. In realtà se usato quando serve senza strafare la batteria dura molto di più. Il tablet è stato molto stressato ed è arrivato sempre a sera con un 10/15 % di batteria.

Alcune caratteristiche del T50HD

Processore Unisoc T606 a 8 core

GPU Mali G57

Schermo FHD da 11 pollici 2000 x 1200 pixel

Capacità 6 GB + 256 GB LPDDR4+UFS2.1

Telecamera da 13 MP da 8 MP anteriore

Batteria ai polimeri di litio da 8000 mAh 3,8 V

Ricarica rapida USB-PD da 18 W

Audio 4 altoparlanti 2 microfoni

Connettività Wi-Fi dual-band, BT 5.0 Type-C, Slot micro SD doppia SIM

Sensore GPS+B1C+GLONASS+Galileo, gravità, luce, Hall

Conclusioni

Il Telcast T50HD è un'ottima scelta per chi cerca un tablet Android affidabile per le attività quotidiane. Offre un display eccellente, un processore performante, una buona batteria e un design elegante, il tutto a un prezzo accessibile. Arranca un pò con i giochi pesanti. Tuttavia, chi non ha molte pretese troverà nel T50HD una valida alternativa da prendere in considerazione. Prodotto consigliato!

Voto 8/10

Pro

Display HD luminoso e nitido da 11 pollici

Processore UNISOC Tiger T616 con Mali G57 per prestazioni fluide

6 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile

Batteria da 8000 mAh buona autonomia

Design sottile e leggero

Android 14

Buon rapporto qualità-prezzo

Contro